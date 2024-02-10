عاجل.. 28064 شهيدا و67611 أصيبوا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر
السبت , 10 فبراير , 2024
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مسرح
تشكيل
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عاجل.. 28064 شهيدا و67611 أصيبوا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر
منذ 23 دقيقة
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