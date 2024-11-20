عاجل.. 57 شهيدا و100 جريح في قصف إسرائيلي عنيف على مربع سكني شمال قطاع غزة
الخميس , 21 نوفمبر , 2024
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عاجل.. 57 شهيدا و100 جريح في قصف إسرائيلي عنيف على مربع سكني شمال قطاع غزة
منذ 43 دقيقة
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