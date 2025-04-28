عاجل.. 6 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب قطاع غزة يرفع عدد الشهداء الاثنين إلى 39 فلسطينيا

منذ 26 دقيقة

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