عاجل.. 6 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب قطاع غزة يرفع عدد الشهداء الاثنين إلى 39 فلسطينيا
الإثنين , 28 أبريل , 2025
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عاجل.. 6 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل بخان يونس جنوب قطاع غزة يرفع عدد الشهداء الاثنين إلى 39 فلسطينيا
منذ 26 دقيقة
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