عاجل..6 شهداء بينهم أطفال وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بخان يونس جنوب قطاع غزة

منذ 27 دقيقة

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