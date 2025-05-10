“ITA” الإيطالية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو

أعلنت شركة الطيران الإيطالية “ITA”، السبت، تمديد إلغاء جميع رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 19 مايو/ أيار الجاري، في إطار استمرار تمديد العديد من الشركات الدولية رحلاتها لتل أبيب منذ سقوط صاروخ أطلق من اليمن مطلع الأسبوع الماضي في مطار بن غوريون.

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة: “أعلنت شركة “ITA” تمديد تعليق طيرانها إلى إسرائيل ومنها حتى 19 مايو، وكان آخر تمديد أعلنته قبل ذلك حتى 11 من ذات الشهر.

وأشارت القناة إلى أن الشركة الإيطالية حذت بذلك حذو مجموعة لوفتهانزا الألمانية، التي أعلنت الجمعة تمديد تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 18 مايو.

وتضم المجموعة شركات الطيران لوفتهانزا، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، وشركة الطيران الألمانية منخفضة التكلفة يورو وينغز.

وكانت شركة “إير ويز” المجرية منخفضة التكلفة قد مددت هي الأخرى طيرانها إلى تل أبيب حتى 11 مايو، وكذلك فعلت “طيران أوروبا” الإسبانية.

ومددت الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 13 مايو، والخطوط الجوية المتحدة (يونايتد إيرلاينز) الأمريكية حتى 18 مايو، وخطوط دلتا الجوية (دلتا إيرلاينز) الأمريكية حتى 20 مايو.

كما مددت الخطوط الجوية الأيبيرية (أيبيريا) وهي شركة الطيران الوطنية الإسبانية رحلاتها إلى مطار بن غوريون حتى 31 مايو، أما الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيرويز)، فكانت الشركة التي مددت رحلاتها لإسرائيل لأطول وقت وذلك حتى 14 يونيو/حزيران المقبل.

(الأناضول)