بين يدي الحسين في ذكرى عاشوراء
د. محمد جميح
قبل أربعة عشر قرناً من الزمان، كان الحسين الشهيد، حفيد النبي عليه السلام يستقبل رسائل غامضة، يزعم حاملها أنه مرسل من أهل الكوفة، يطلبون فيها خروجه لقتال ابن عمه البعيد، يزيد بن معاوية. نصح عبدالله بن عباس – وهو في مقام عم الحسين – الحسين بعدم الخروج، ونصحه ابن عمر وابن الزبير، وأخوه محمد بن الحنفية. أصر الحسين على الخروج، وثق بالرسائل التي كانت تأتيه بشكل غريب متوالية من أهل الكوفة، يحملها رجل يدعى عبدالله بن مسمع الهمداني، اختفى دوره بعد هذه الرسائل ولم يعد يذكر في أي موقف مع الحسين، ولا مع أصحاب الحسين بعد استشهاده، كما يؤكد المؤرخون الشيعة، اختفى بشكل بدا فيه وكأنه قام بدوره، وتوارى بعيداً في غياهب القرون.
كأن أحداً ما يدبر لخروج الحسين، ويؤلف هذه الرسائل ويرسلها له، والغريب أن الحسين عندما وصل الكوفة، عرض الرسائل على أهلها، فأنكروا أن يكونوا أرسلوا هذه الرسائل، كما تذكر المراجع التاريخية الشيعية والسنية على السواء.
يثير الدكتور محمد عياش الكبيسي تساؤلات حول شخصية عبدالله بن الهمداني الغامضة، التي تشبه شخصية غامضة أخرى كانت تنقل رسائل بين حاكم مصر حينها، وبين الخليفة عثمان، وهي التي أدت إلى فتنة قتل فيها الخليفة الثالث عثمان، وأدى مقتل عثمان إلى فتنة أخرى، قتل فيها الإمام علي، وأدى مقتل علي إلى فتن، قتل فيها الحسين، الذي أدى مقتله إلى فتن لم تنته إلى يومنا هذا، الذي لا تزال – فيه – هذه الرسائل التحريضية الغامضة تقتل المسلمين في حلب والفلوجة والموصل وغيرها، حيث يحرض محرضٌ خفي على القتال في هذه المناطق ثاراً للحسين، ودفاعاً عن مراقد أهل البيت، في الظاهر، في حين أن هدف هذا المحرض، هو الهدف نفسه الذي أضمره الهمداني الذي حرض الحسين بن علي على الخروج، حيث قتل في كربلاء ليستثمر دمه سياسياً، على مدى أربعة عشر قرناً لاحقة، من قبل ساسة لا علاقة لهم بمبادئ الحسين التي رفعها، ودعا إليها.
واليوم تحاول الرسائل المشابهة التي تنطلق من حقد تاريخي، يحمل بذور استعلاء قومي حضاري، تحاول هذه الرسائل بث المزيد من الفتنة بين العرب باسم الحسين، ليتم ضرب العرب السنة بالعرب الشيعة، ثأراً للحسين في الظاهر، وثاراً لمجد اندثر، ودولة لا علاقة لها بما كان عليه الحسين، في حقيقة الأمر.
دعونا نكون واضحين. ما معنى أن تكرس وسائل إعلام إيرانية اليوم جهوداً جبارة لزيادة الشقة الطائفية بين العرب السنة والعرب الشيعة، في حين أن إيران لا تسمح بهذا الخلاف الطائفي داخل إيران؟ ما معنى أن إيران لا تريد «تصدير الثورة» إلى الدول غير المسلمة، ولكنها تكتفي بتصديرها إلى الدول الإسلامية؟ ما معنى أن تصدر إيران ثورتها إلى محيطها الغربي حيث الدول العربية، ولا تصدرها إلى الجانب الشرقي حيث العديد من الدول الإسلامية غير العربية التي هي بحاجة إلى «أنوار الثورة الإسلامية»، كما يقول الإعلام الإيراني؟ ألا يعني ذلك أن الذي أرسل الرسائل لخروج الحسين أمس يواصل إرسال هذه الرسائل اليوم ليُقتل من العرب كل يوم حسين جديد، وتقوم كربلاء أخرى في مدن العرب، التي تحولت إلى كربلاء مفتوحة، يقتل فيها كل يوم مئات من الحسين، يلطم في إثره اللاطمون؟
ما معنى احتفال الإيرانيين بالخلافات السياسية العربية العربية؟ ما معنى تصريح قادة إيرانيين كبار في حينها برفضهم لتحول مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي؟ ما معنى احتفال الإيرانيين بأي بادرة خلاف داخل دول المجلس، ونفخهم النار في رماد الخلافات لتأجيجها بين الدول الأعضاء فيه؟ عدا عن محاولات إيران استثمار خلافات سعودية مصرية على خلفية تباين وجهات النظر حول بعض الملفات الإقليمية، وغير ذلك من الأمثلة كثير. واليوم يُرسل مقاتلون عرب من العراق ومن لبنان لقتل أشقائهم العرب في سوريا، والشعار هو «ثأر الحسين».
هلا سألنا أنفسنا، لماذا تحرص مراجع شيعية مرتبطة بعجلة السياسة الإيرانية على تكريس مهرجانات اللطم والتطبير وإسالة الدماء في يوم عاشوراء؟
سماع خطبة واحدة، أو بكائية واحدة في يوم عاشوراء، تجعلك تخرج بحقيقة ناصعة، وهي أن أولئك الذين أعدوا هذه المهرجانات، أعدوها بذكاء كبير لتكون مزاداً كبيراً تتم فيه المرابحة بدم الحسين العربي المسلم، من أجل قتل المزيد من أهله وأبناء دينه من العرب المسلمين سنة وشيعة.
الكم الكبير من الأحقاد، القدر الضخم من الكراهية الذي تكرسه هذه المهرجانات، الشحنة الانفعالية الموجودة لدى «الأصوات الروزخانية»، كفيلة بأن تمد الحروب الطائفية بمدد لا ينتهي من المتعصبين المتدرعين بالكراهية والأحقاد التاريخية. هذه الأحقاد، ودعوات الثأر لا تخدم قضية الحسين العادلة في توحيد الأمة، ولكن تخدم قضية إيران غير العادلة في تقسيم العرب وضربهم بصراعاتهم الداخلية.
هل يتنبه إخوتنا العرب الشيعة إلى حجم المأساة التي وضعتهم إيران، فيها؟ هل يتوقفون حول طبيعة الرسائل التي كانت تأتي من مجهولين إلى الحسين، وتحرضه على الخروج للثورة، لا لكي ينتصر، ولكن لكي يقتل، ثم يستثمر دمه على مدى مئات السنين، لسفك مزيد من دماء العرب المسلمين في سوريا والعراق واليمن. كانت المؤشرات كلها تشير قبل كارثة كربلاء إلى أن الحسين سوف يقتل، لأن الغموض يكتنف طبيعة من أرسل الرسائل إليه، ولأن المؤشرات تشير إلى ذلك، ولذا نصح كبار أبناء الصحابة الحسين بعدم الخروج، ناهيك عن الخروج بأهله كلهم.
يذكر الكبيسي أن ابن عباس قال للحسين عمن حرضوه على الخروج: «فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال، ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك، ويخذلوك وأن يكونوا أشد الناس عليك»، لكن الحسين أصر على الخروج، ولما أصر، قال ابن عمر له « استودعك الله من قتيل». ولكي تكون المأساة أعمَّ، ولكي تمتد إلى ما لا نهاية، حثت الرسائل الحسين على القدوم بأهله، لكي يقتل أغلبهم في الكارثة، التي خطط مدبروها إلى أن تشق الصف المسلم – حينها – وتظل تستثمر في استنزاف العرب والمسلمين إلى يومنا هذا، وإلى ما بعد هذا اليوم. أدرك الحسين متأخراً أن الرسائل التي وصلته كانت في مجملها لا قيمة لها، وأن الذين أوهموه أن شيعته في الكوفة مستعدون للقتال، إنما أرادوا خروجه لقتله يوم عاشوراء، في كربلاء من أجل أن يجعلوا كل أيامنا عاشوراء، وكل مدننا كربلاء.
يورد الكبيسي رواية الشيخ المفيد، وهو من مراجع الشيعة الكبار في كتابه «الإرشاد»، عن الحسين أنه قال عن شيعته «اللهم إن متعتهم إلى حين، ففرقهم فرقاً، واجعلهم طرائق قدداً، ولا ترض الولاة عنهم أبداً، فإنهم دعونا لينصرونا، ثم عدوا علينا فقتلونا». يأمل المرء أن ينتبه من يقاتلون اليوم «ثاراً للحسين» في مدننا العربية، قبل أن يصابوا بالمرارة التي أصيب بها الحسين في آخر المطاف.
أخيراً: يجب إزاء ذكرى عاشوراء أن تكون مناسبة لاستخلاص الدروس منها لمد جسور التواصل بين الأشقاء، ونشر ثقافة السلام، لا أن تكون مناسبة للشحن الطائفي، والكراهية الدينية، كما تخطط لها دوائر معينة تريد استمرار نزيف الجرح العربي والإسلامي لخدمة طموح امبراطوري لدولة يدفعها هذا الطموح بشكل متهور إلى الهاوية، ولمطامح قوى كبرى، يسرها أن يقتل كل يوم حسين جديد، وأن تتحول كل المدن العربية والإسلامية إلى نماذج من كربلاء.
«لقومٍ يعقلون»
كاتب يمني من أسرة «القدس العربي»
د. محمد جميح
رائع ما خطه قلمك..الصراع بين السنة والشيعة لم يكن مثمرا يوما ما لاي طرف.ونحن نرى كيف غرق العراق ذي الحضارة العربية في الاقتتال الأهلي ومن بعده سورية واليمن .هنالك دولة مارقة بالمنطقة هي التي تشعل كل هذه النيران.والعرب يحتاجون لوقفة جادة مع انفسهم بحيث يتوحدون بالقدر الذي يكونون قادرين للدفاع عن انفسهم.
قيل للإمام ابن حنبل : إن قوما يقولون : إنا نحب يزيد ،فقال : وهل يحب يزيدَ من يؤمن بالله واليوم الآخر ؟!
فقال له إبنه : أولا تلعنه ؟ فقال : متى رأيت أباك يلعن أحدا ؟ – مسند أحمد بن حنبل -
و قال شيخ الإسلام ابن تيمية :” والحسين – رضي الله عنه – ما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنه طلب الرجوع إلى وطنه، أو الذهاب إلى الثَّغْر، أو إتيان يزيد. فلم يُمَكِّنْه أولئك الظلمة لا من هذا، ولا من هذا، ولا من هذا، وطلبوا أن يأخذوه أسيرا إلى يزيد، فامتنع من ذلك، وقاتل حتى قُتِل مظلوما شهيداً، لم يكن قصده ابتداء أن يُقاتِل” – منهاج السنة ( 4| 42) -
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:” وأما من قتل ” الحسين”، أو أعان على قتله، أو رضي بذلك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه صَرْفا ولا عَدْلا. – مجموع الفتاوى (4| 487) -
وقال: ” فلا ريب أن قتل الحسين من أعظم الذنوب، وأن فاعل ذلك والراضي به، والمعين عليه مستحق لعقاب الله الذي يستحقه أمثالُه، – منهاج السنة ( 4| 559) وانظر منهاج السنة ( 4| 550) -
ولا حول ولا قوة الا بالله
مقال رائع ، كشف عن حقيقة الحقد الأسود على الإسلام والمسلمين الذي يمارسه المجوسيون ، ولكن لقد أسمعت لوناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي ؟
مع احترامي لراي كاتب المقال ولكن السرد التاريخي غير دقيق بالمرة فالمعروف تاريخبا ان الحسين بعث بن عمه مسلم بن عقيل لاخذ البيعة من اهل الكوفة وقد قتل قبل قدوم الحسين للعراق.ثم ما معنى حاكم مصر في زمن عثمان هل المقصود عمرو بن العاص.ولنكن صريخين اكثر لكي لا تلوم الاخرين بينما نحن سبب كل كبواتنا وانقساماتنا.من اوصل حال العراق لما هو عليه الان وقدم لايران بطبق من ذهب اليس العرب من وقف مع امريكا لاحتلال العراق من اجل التخلص من صدام الذي ورطوه مع ايران وتخلوا عنه بعدنهاية حرب تمانية سنين مثقل بالديون وقاموا بمؤامرة خفض اسعار النفط لكي لا ينهض من جديد.ومن اوصل ليبيا لهذه الحال اليس تحريضهم ضد القذافي الذي كان وجع الراس بالنسبه لهم ومن اوصل سوريا لهذه الحال التي استغلته ايران واصبخت سوريا مرهونه عند ايران.اننا صدقنا نظرية المؤامرة لاننا لا نريد ان نلوم انفسناونريد اسقاطها كذلك على ماضينا لكي لا نخدش قدسية الصحابة والقادة التاريخيين.هل يعقل ان عمر وعثمان وعلي والحسين وكل هؤلاء قتلوا بسبب المؤامرات.
المقال فیه اخطاء تاریخیة کثیره و تحریف بحق سیدنا الحسین حفید رسول الله و سید شباب اهل الجنة کما قال رسول الله. حتی بالنسبة للذین قتلوه انتم دائما تکررون ما قاله ابن تیمیة و تدعون ان من قتله کانوا شیعته. نعم کثیر من القتله کانوا من اهل الکوفه، لکن هل کل اهل الکوفة کانوا شیعة الحسین؟ هل نسیتم هذا الخطاب المعروف و التاریخي للحسین علیه السلام یوم عاشوراء حین هجم الأعداء علی اطفاله و النساء في مخیمه و هو یقول: یا شیعة ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا في دنیاکم…. هل نسي الحسین ان هؤلاء القوم هم شیعته؟ لماذا لم یقل لهم یا شیعتي انا امامکم و لا تلطخوا ایدیکم بدمي؟ اذن الذین دعوه لینصروه ثم حاربوه و قتلوه لم یکونوا شیعة الحسین علیه السلام.