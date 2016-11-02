13 قتيلا في حريق داخل حانة لهواة الغناء الكاريوكي في هانوي

هانوي- أ ف ب- قتل 13 شخصا في حريق اندلع الثلاثاء في حانة لهواة غناء الكاريوكي في غرب هانوي وامتد إلى المنازل المجاورة، كما افاد موظف في العاصمة الفيتنامية.

وقال تي تشانغ الموظف في حي كاو غياي الواقع غرب بحيرة هانوي لوكالة فرانس برس ان “المئات من عناصر الاطفاء والشرطة هرعوا لاطفاء الحريق” الذي اندلع قرابة بعد الظهر ولم تتم السيطرة عليه الا مساء.

واضاف ان الحريق امتد بسرعة من الحانة إلى المساكن المجاورة في هذا الحي المكتظ بالسكان، مشيرا إلى أن اثنين من عناصر الشرطة الذي ارسلوا إلى المكان اصيبا ايضا بجروح.

والاربعاء امر رئيس الوزراء نغوين خوان بوك الشرطة بـ”اجراء تحقيق وتحديد اسباب الحريق”، متعهدا بـ”عقوبات قاسية” بحق المسؤولين عنه، كما نقل عنه الموقع الالكتروني للحكومة.

كما طلب من السلطات المحلية التحقق من اجهزة مكافحة الحرائق في حانات ومطاعم الغناء.

والحرائق شائعة في الملاهي الليلية والمطاعم والحانات في فيتنام حيث قلما تحترم قواعد السلامة. وفي ايلول/ سبتمبر احترقت في هانوي حانة لغناء الكاريوكي مؤلفة من سبع طبقات من دون ان يسفر الحريق عن ضحايا.