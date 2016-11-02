ميركل تعتزم الجمع بين الود والصرامة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد

برلين – د ب أ – تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجمع بين الود والصرامة في المفاوضات مع لندن بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ميركل الأربعاء في برلين، إنه من المهم بالنسبة لها إبقاء العلاقات مع بريطانيا جيدة وودية، والتقليل بقدر الإمكان من الخسائر المحتملة للاقتصاد جراء خروجها من الاتحاد.

وأضافت ميركل: “لكن على الجانب الآخر يتعين علينا الحفاظ على تضامن الدول الأعضاء السبعة وعشرين (المتبقية في الاتحاد)، وعدم وضع معايير تنتقي بموجبها كل دولة المزايا التي تحتاج إليها في أوروبا. هذه ستكون السياسة المتبعة”.

وذكرت ميركل أنه يتعين الآن الانتظار حتى تتقدم بريطانيا رسمياً بطلب الخروج من الاتحاد.

تجدر الإشارة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعلنت عزمها اتخاذ هذه الخطوة ربيع عام 2017.

وأعربت ميركل عن شكرها لـ”حكماء الاقتصاد” الخمسة، الذين قاموا بتسليمها تقريرهم السنوي بشأن مقترحات الإصلاح الاقتصادي في ديوان المستشارية، وذلك على إشارتهم إلى أنه لا يجب التخلي خلال المفاوضات مع بريطانيا عن الحريات الأساسية الأربعة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، وهي: حرية انتقال البضائع والأفراد والخدمات ورؤوس الأموال.

وطالب الحكماء ميركل وباقي قادة الدول الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي بعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد إذا أمكن الأمر.

يذكر أن البريطانيين صوتوا في استفتاء شعبي في حزيران/يونيو الماضي لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.