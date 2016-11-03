معارض سوري : جيش الفتح يطلق المرحلة الثانية من معركة حلب الكبرى

حلب - د ب أ – أطلق جيش الفتح المعارض في مدينة حلب السورية الخميس، المرحلة الثانية من ( ملحمة حلب الكبرى ) بشن هجوم بسيارتين مفخختين على الاكاديمية العسكرية وحي حلب الجديدة .

وقال قائد عسكري في جيش الفتح، إن ” الثوار أطلقوا المرحلة الثانية من ملحمة حلب الكبرى غربي حلب وبدأوا بالتمهيد بالأسلحة الثقيلة على ثكنات قوات النظام وميليشياته، وأنهم استهدفوا بسيارة مفخخة مواقع قوات النظام وميليشياته في الأكاديمية العسكرية في حي الحمدانية غربي مدينة حلب، ضمن معركة ملحمة حلب الكبرى، كما استهدفوا بعربة مدرعة مفخخة قوات النظام وميليشياته داخل حي حلب الجديدة غربي مدينة حلب وان اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام تدور حالياً “.

من جانبها قالت مصادر اعلامية مقربة من القوات الحكومية، إن ” هجوماً عنيفاً للجماعات المسلحة على جبهة منيان والجيش يدمر عربتين مفخختين قبل الوصول إلى نقاطه في حلب الجديدة ومنيان”.

وفي ريف حلب الشمالي، أعلن لواء سيوف الشام العامل بجبهات ريف حلب الشمالي الخميس انضمامه لحركة نور الدين زنكي وذلك توحيداً لفصائل المعارضة في ظل الأحداث المتسارعة بجبهات حلب وريفها .

وقال لواء سيف الشام في بيان :” قررنا نحن ثوار لواء سيوف الشام العامل بريف حلب الشمالي الانضمام إلى حركة نور الدين زنكي، والمشاركة في البناء على الصحيح المنجز على قاعدة التشارك في القول والفعل والمصير، والتصدي الفعال لعصابات الجريمة والإرهاب التابعة للنظام ولهجمات تنظيم الغدر والخيانة داعش”.

ودعا البيان ” كل إخواننا الثوار في مدينة حلب وريفها وكل سورية إلى تنظيم الصفوف ونبذ التفرقة، للعمل حثيثاً على إسقاط النظام المجرم وميليشياته الطائفية ودحر عصابة /داعش/ الإرهابية وتأكيدنا على ميثاق الشرف الثوري”.

وشهدت احياء حلب الشرقية الاربعاء، مواجهات بين فصائل المعارضة في عدة احياء وقالت مصادر إن ” عناصر من حركة نور الدين زنكي وكتائب أبو عمارة للمهام الخاصة هاجمت منتصف ليل الأربعاء/ الخميس مقرات تابعة لتجمع /فاستقم كما أمرت/ في عدد من أحياء مدينة حلب .”

فيما أعلنت الجبهة الشامية عبر بيان لها تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم عن بدء تسيير قوة عسكرية لفض النزاع، بعد اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين في عدة أحياء داخل حلب الشرقية.