رئيس الوزراء المكلف: هناك احتمال بالتحقيق مع رئيسة كوريا الجنوبية

سول – د ب أ : أشار رئيس الوزراء الكوري الجنوبي المكلف، الخميس، إلى امكانية التحقيق مع الرئيسة بارك كون هيه في إطار التحقيق مع أحد معاونيها، وذلك وسط فضيحة سياسية تتسع دائرتها .

وقال رئيس الوزراء المكلف حديثاً كيم بيونج جون، إنه في ظل تولي بارك رئاسة البلاد، فإن اي تحقيق يجب يسير بعناية.

وأضاف: ” الجميع متساوون أمام القانون “.

وكان قد تم الاربعاء ترشيح كيم لشغل منصب رئيس الوزراء من قبل بارك، في الوقت الذي تواجه فيه دعوات بالتنحي بسبب النفوذ المزعوم لإحدى أقرب معاونيها على سياسة الحكومة.

تظاهر الآلاف في الشوارع مطالبين بمعرفة مدى نفوذ تشوي سون سيل،وطالبت أحزاب المعارضة بالتحقيق مع بارك.

وتردد أن المدعين يسعون لإصدار مذكرة توقيف بحق تشوي.