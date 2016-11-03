وزير خارجية بريطانيا يتعثر متجددا بسبب “تيتانيك”

لندن- رويترز- وقع وزير الخارجية البريطاني كثير العثرات بوريس جونسون في خطأ غير مقصود حين بدا أنه يقارن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغرق السفينة تيتانيك في عام 1912 بقوله إن الخروج سيكون “نجاحا ضخما”.

وتعني “تيتانيك” بالإنجليزية الشيء “الضخم”.

أدلى جونسون المعروف في بريطانيا بمظهره الغريب وشعره الأشعث الكثيف بالتصريحات خلال تقديم جائزة لوزير المالية السابق جورج أوزبورن في حفل بالعاصمة لندن.

وقال بوريس الذي شارك في حملة (بركست) المؤيدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي “بركست تعني بركست.. سنصنع نجاحا ‘ضخما‘ من وراء ذلك”.

وبعدما تم إبلاغه أنه استخدم كلمة “تيتانيك” قال بوريس للحضور وفقا لتسجيل لكلمته نشرته مجلة سبكتيتور إن معرض تيتانيك في أيرلندا الشمالية هو أكثر المزارات السياحية جذبا للسياحة بالمنطقة. ولم يوضح سبب أهمية المعرض.

وعاد بوريس لتوضيح كلماته قائلا “سنصنع نجاحا كبيرا من وراء البركست”.