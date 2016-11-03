8 شبان اقتحموا منزلاً واغتصبوا امرأة أمام زوجها بعد تقييده

لندن ـ وجهت الشرطة الهنديّة لسبعة شبان أعمارهم أقل من 25 عاماً، تهم الاغتصاب الجماعي والحبس غير المشروع والاعتداء والترهيب الجنائي، بعد قيامهم باغتصاب امرأة تبلغ من العمر 28 عامًا، بمنطقة أمبولي إحدى ضواحي أنيري في مدينة مومباي الهندية.

حدث ذلك عندما خرجت الضحية وزوجها برفقة امرأة للبحث عن منزل ليلا. وبما أن الوقت كان متأخرًا، قرر الزوجان البقاء في منزل المرأة وهناك وقعت الجريمة حيث اقتحم ثمانية رجال ينتمون للمكان نفسه المنزل وقاموا باغتصاب الضحية ولاذوا بعدها بالفرار.

وقال نائب مفوض شرطة مومباي “بعد الحادثة قدمت المرأة وزوجها إلى مركز شرطة أمبولي لتقديم شكوى، وسجلت الشرطة قضية ضد ثمانية أشخاص كان أحدهم يملك سجلا إجراميًا”.

ووفقًا للشكوى التي قدمتها الضحية، أخذ ثلاثة من المتهمين زوجها خارج المنزل وربطوه بينما اعتدى عليها الآخرون.

وألقي القبض على سبعة من المتهمين، وحضروا في محكمة ابتدائية الثلاثاء ووضعوا في الحبس الاحتياطي لدى الشرطة حتى 4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في حين تبحث الشرطة عن المتهم الثامن الفار.