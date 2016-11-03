المرزوقي يدعو إلى التظاهر من أجل التسريع بإجراء الانتخابات البلدية

تونس ـ الأناضول ـ دعا رئيس “حراك تونس الإرادة”، محمد المنصف المرزوقي، اليوم الخميس، كل القوى السياسية إلى التظاهر من أجل التسريع في تحديد موعد نهائي للانتخابات البلدية في تونس.

وقال المرزوقي، في منشور عبر صفحته الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أدعو مجدّدا كل القوى السياسية المخلصة لهذا الوطن أن تضع الانتخابات البلدية العاجلة كمطلب أساسي لها”.

وطالب المرزوقي القوى السياسية بالاستعداد “للتظاهر من أجل التسريع بقانون الانتخابات، وتحديد موعد نهائي لها”.

وحذر من أن “مسؤولية التباطؤ والتلكؤ (في إجراء الانتخابات البلدية) ملقاة على عاتق سلطة يتضح يوما بعد يوم وفي كل المجالات أنها أعجز من أن تحكم بلدا كتونس″.

وبين الرئيس التونسي السابق أنّ “وجود مجلس منتخب يعني وضوح المسؤولية والمسؤول ومن ثم المحاسبة والتحسين”.

وأضاف: “حالة مدننا وقرانا جريمة سياسية بامتياز لا نهاية لها إلا بانتخابات بلدية سريعة حرة ونزيهة”.

وتابع “بلادنا ككلّ هي التي ستتحسن ولو نسبيا أيا كان الفائز″.

وقبل أيام، أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة، “رياض المؤخر”، في تصريحات إعلامية، عزم حكومة بلاده إجراء الانتخابات البلدية سنة 2017.

وأشار إلى أن “الجهود تبذل على مستوى وزارته و الحكومة والكتل البرلمانية من أجل إعداد مقترح توافقي لتجاوز النقطة الخلافية حول مشروع إتمام وتنقيح قانون الإنتخابات”.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات في 2016، غير أن الخلافات بين الكتل البرلمانية حول عدد من فصول القانون المنظم لهذه الانتخابات، وخاصة حق تصويت الأمنيين والعسكريين (في التوصيت فيها) من عدمه؛ حالت دون ذلك ما أدّى إلى تأجيل هذا الاستحقاق.

وفي وقت سابق، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق الصرصار، أنّ “الانتخابات البلديّة ستكون أصعب من سابقاتها، أي التّشريعية والرئاسيّة (التّي تم إجراؤها في أواخر 2014)، بسبب كثرة عدد الدوائر الانتخابية التي تتجاوزها بـ10 مرّات (286 دائرة بلدية)”.