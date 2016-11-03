زعيم تنظيم “الدولة الإسلامية” يفقد السيطرة على عناصره 





واشنطن- أ ف ب- قال المتحدث باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن الخميس ان زعيم تنظيم “الدولة الاسلامية” ابو بكر البغدادي يفقد السيطرة على مقاتليه مع وصول القوات العراقية الى مشارف الموصل.

ونشر التنظيم الخميس رسالة مسجلة للبغدادي يدعو فيها المقاتلين الى الصمود في ارض المعركة.

وقال الكولونيل جون دوريان، المتحدث باسم التحالف الدولي الذي يشن غارات على الجهاديين في العراق وسوريا، انه لم يتم التحقق من صحة التسجيل لكن من “الواضح” انهم يحاولون التواصل مع مقاتليهم.

واضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو من بغداد ان الرسالة المسجلة “محاولة للتواصل مع مقاتليهم (…) احد الامور المهمة التي لاحظناها وفق الترجمة الانكليزية قول البغدادي “لا تتقاتلوا في ما بينكم”..”.

واضاف “هذا ما يقوله قائد يفقد السيطرة والقدرة على تجميع قواته. لا نعتقد ان الامر سينجح. تسري شائعات عن صحة زعيم الجهاديين العراقيين وتحركاته لكن مكانه غير معروف”.

وقال “لو عرفنا اين هو لقتلناه على الفور”.

واضاف ان هناك انباء عن هرب مقاتلي التنظيم في الموصل، موضحا “هناك اشخاص يغادرون مواقعهم او يحاولون الهرب” وانهم لذلك يقومون “بتصفية اشخاص”.

وقالت وزارة الدفاع الاميركية ان قدرات التنظيم المتطرف على الدعاية تراجعت بشكل كبير بسبب الغارات التي أدت الى مقتل عدد من قادته وجففت مصادر تمويله.

ما بين اب/أغسطس 2015 و2016، تراجع عدد المقالات التي نشرت على مواقع التنظيم على الانترنت بنسبة 70% من 700 الى 200 رسالة، وفق الكولونيل دريان.

في حزيران/يونيو 2014، بعد ايام من اجتياح الجهاديين مساحات شاسعة من العراق، ظهر البغدادي في الموصل وأعلن اقامة “الخلافة” في المناطق التي احتلها التنظيم في العراق وسوريا.

اما اليوم فباتت القوات العراقية على مشارف الموصل، اخر اكبر معقل للتنظيم في شمال البلاد.