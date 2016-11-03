استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعدما حاول طعن جندي في الضفة الغربية المحتلة





القدس- أ ف ب- استشهد فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي الخميس قرب مستوطنة عوفرا في الضفة الغربية المحتلة، بعد ان حاول طعن جندي اسرائيلي، بحسب ما اعلن الجيش.

وقال الجيش في بيان “حاول مهاجم فلسطيني يحمل سكينا طعن جندي يحرس موقفاً للحافلات قرب عوفرا”، مشيراً إلى أنه “ردا على التهديد، قامت القوات في الموقع باطلاق النار على المهاجم ما ادى الى مقتله”.

من جانبها، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشاب يدعى معن ناصر الدين أبو قرع ( 23 عاما) من قرية المزرعة القبلية قرب مدينة رام الله.

في المساء، اصيب جندي بجروح طفيفة بالقرب من ميدنة طولكرم شمال الضفة الغربية عندما “فتح فلسطيني النار” باتجاه جنود، وفق بيان للجيش اكد ان البحث جار في المنطقة عن المهاجم الذي هرب.

تشهد الاراضي الفلسطينية والقدس واسرائيل، اعمال عنف اسفرت عن استشهاد 238 فلسطينيا ومقتل 36 اسرائيليا واثنين من الاميركيين واريتري واحد واردني واحد وسوداني واحد منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2015، كما تفيد حصيلة اعدتها “وكالة فرانس برس″.

ومعظم الشهداء الفلسطينيين، ونسبة كبيرة منهم فتية وفتيات، هاجموا أو حاولوا مهاجمة اسرائيليين وفق السلطات الاسرائيلية. وتصرف معظمهم بمفردهم.