تركيا تعتقل ماليزيين قبل سفرهما إلى سوريا للانضمام لتنظيم الدولة

كوالالمبور- رويترز- قالت الشرطة الماليزية الجمعة إن السلطات التركية اعتقلت ماليزيين وهما في طريقهما إلى سوريا حيث كانا يعتزمان الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد.

وقال المفتش العام للشرطة الماليزية خالد أبو بكر في بيان إن الاثنين -أحدهما فني بأحد المصانع والآخر يعمل لحاما- جندهما محمد واندي محمد جدي وهو مقاتل ماليزي معروف في تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال خالد “محمد واندي أعد الخطط للاثنين للسفر إلى سوريا وساهم بأموال من أجل رحلتهما”.

وكان محمد واندي أعلن مسؤولية التنظيم عن هجوم بالقنابل وقع على مشارف مدينة كوالالمبور في يونيو حزيران كما أصدر تهديدات بالقتل ضد كبار أفراد الشرطة الماليزية ومسؤولي الحكومة.

وقال خالد إن الاثنين المشتبه بهما استطاعا الإفلات من السلطات المحلية بعد أن استقلا قطارا إلى بانكوك في تايلاند ثم سافرا جوا إلى اسطنبول حيث اعتقلتهما السلطات التركية في 28 أكتوبر تشرين الأول. وجرى ترحيلهما إلى ماليزيا حيث احتجزتهما الشرطة هناك في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة في حالة تأهب منذ أن نفذ متشددون على صلة بالدولة الإسلامية هجوما مسلحا في عاصمة اندونيسيا المجاورة في يناير كانون الثاني.