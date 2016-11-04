العشرات من اهالي الموصل العراقية يسحلون عناصر “الدولة” في الشوارع

بغداد – د ب أ - عرض تلفزيون قناة العراقية الحكومية، الجمعة، لقطات تظهر قيام الاهالي بسحل عناصر بتنظيم الدولة الاسلامية في المناطق المحررة في احياء الساحل الايسر من مدينة الموصل.

وعرض التلفزيون لقطة تظهر قيام شباب من اهالي الموصل بسحل شابين ملتحين من عناصر الدولة، من فروة شعر رأسهما الكثيفة فيما يقوم آخرون بضربهم وركلهم في شارع مكتظ وسط انتشار العشرات من الاهالي.

وذكر التلفزيون أن هذه اللقطات “هي جزء من انتفاضة شعبية في المناطق المحررة في الجانب الايسر من الموصل ضد تنظيم داعش”.