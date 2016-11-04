اصابة جنديين روسيين بجروح طفيفة بنيران مسلحين على طريق كاستيلو قرب حلب

موسكو- أ ف ب- أعلن الحيش الروسي اصابة اثنين من جنوده “بجروح طفيفة” الجمعة بنيران مسلحين على طريق كاستيلو، قرب حلب، في حين يتم تطبيق هدنة اعلنتها موسكو ودمشق.

وأكد بيان للجيش أن هذا الممر في شمال حلب، المخصص للمسلحين أو المدنيين الراغبين في مغادرة المناطق المحاصرة، “تعرض لاطلاق نار من المسلحين”، مشيرا إلى “اصابة اثنين من الجنود الروس من مركز المصالحة بجروح طفيفة جراء إطلاق النار”.

واضاف ان “الجنديين نقلا سريعا إلى حي آمن في المدينة حيث تلقيا علاجا”، مؤكدا أن “حياتهما ليست في خطر”.

وفي وقت سابق افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) أن سبعة صواريخ اطلقت على طريق كاستيلو، مشيرة إلى أن “المجموعات الارهابية منعت المدنيين من مغادرة الاحياء الشرقية” الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة.

من جهته اعلن التلفزيون الرسمي السوري أن “مراسل محطة الاخبارية التلفزيونية السورية أصيب بشظايا صواريخ اطلقها الارهابيون على معبر كاستيلو”.

ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (07,00 ت غ) على أن تنتهي عند الساعة السابعة مساء (17,00 ت غ).