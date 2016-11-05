تحرير ثلاث رهائن غربيين في الجنوب الليبي

ليبيا- الأناضول- علمت “الأناضول” من مصدر أمني ليبي رفيع ومسؤول محلي ان قوة أمنية خاصة تابعة للمجلس الرئاسي الليبي قامت منذ ساعات قليلة بتحرير ثلاث رهائن غربيين، إيطاليين اثنين وكندي، كانوا قد اختفوا في الجنوب الليبي، في شهر سبتمبر الماضي.

وأفاد ذات المصدر ان عملية اطلاق سراح الرهائن الغربيين تمت من خلال “عملية امنية استخباراتية بحتة قامت بها قوة أمنية تابعة للمجلس الرئاسي” الليبي.

كما أكد ذات المصدر أنه تبين أن الغربيين الثلاثة الذين اختفوا من سبتمبر/أيلول الماضي، اختطفتهم مجموعة مسلحة، وأن عملية تحرير هؤلاء الرهائن تمت في منطقة صحراوية في الجنوب الليبي، دون أن يحدد المصدر المكان بدقة، و ان أضاف أنها “كانت عملية حذرة جدا خوفا على حياة الرهائن”.

وبحسب ذات المصدر فإن الرهائن الثلاثة الآن بصحة جيدة.

من جانبه، اكد رئيس المجلس البلدي (المحلي) لمدينة غات (جنوب)، قوماني محمد صالح، في تصريح لـ “الاناضول” “تحرير الرهائن الثلاثة الغربيين” مساء الجمعة.

وكشف ان الرهائن وصلوا بالفعل الى مدينة غات وانه سيتم نقلهم الى ايطاليا في أقرب وقت.

كما افاد صالح أن عملية تحرير الرهائن تمت في منطقة ايسين الحدودية بين ليبيا والجزائر.

وبتاريخ 19 سبتمبر/أيلول الماضي، قامت مجموعة مسلحة باختطاف ايطاليين، برينو كاكاس ودانيلو كالوجو، وكندي الجنسية يدعى فرانك، حين كانوا في الجنوب الليبي في مدينة غات، وتردد أنهم يعملون في مطار المدينة.

وحول هوية الجهة المختطفة قال المصدر الأمني لـ “لأناضول” أنها “مجموعة إجرامية” دون الافادة بمزيد من المعطيات عنها.