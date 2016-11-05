الجيش التركي يقول إنه قصف 71 هدفاً للدولة الإسلامية بشمال سوريا

أنقرة – رويترز – قال الجيش التركي السبت، إنه قصف 71 هدفاً لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في تكثيف للضربات الموجهة للتنظيم المتشدد الذي أعلن المسؤولية عن تفجير وقع في جنوب شرق تركيا أمس.

وأضاف الجيش في بيان أن خمسة من مقاتلي الدولة الإسلامية قُتلوا في الضربات. وتابع أن قوات التحالف نظمت خمس ضربات جوية وقتلت ثمانية آخرين من مقاتلي الدولة الإسلامية.

وتدعم تركيا مجموعة من السوريين العرب والتركمان في شمال سوريا، في عمليتها التي تطلق عليها اسم درع الفرات.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم بسيارة ملغومة في مدينة ديار بكر بجنوب شرق تركيا الجمعة أسفر عن سقوط تسعة قتلى وإصابة أكثر من مئة.