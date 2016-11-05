الرئيس الإيراني يؤكد على حرية الصحافة

طهران - د ب أ – ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت، أنه يتعين ألا يخضع الصحافيون للرقابة التعسفية، فيما ألقى الضوء على تشريع مقترح من شأنه أن يقلل احتمال مثول الصحافيين أمام القضاء في نهاية المطاف.

وقال الرئيس في كلمة نقلتها وكالة الانباء الايرانية ” إرنا ” السبت، ان ” الاقلام المكسورة والأفواه المكممة لا يمكنها فعل شيء، لذلك لا ينبغي كسر الاقلام لأسباب واهية، ولا ينبغي تكميم الأفواه لذرائع ليست اساسية “.

وشدد على أهمية أمن وسائل الاعلام مؤكداً، أن وسائل الاعلام والعاملين في مجال الثقافة والفن يساهمون في استقرار البلاد واستتباب أمنها.

وتابع ” لا ينبغي أن نتصور أن الأسلحة هي وحدها تستطيع ارساء الأمن والاستقرار في البلاد “.

وقال إن حكومته تعمل على تشريع عرض على البرلمان بالفعل، ومن شأنه أن ينشئ لجنة خاصة تبحث في المسائل الخاصة بسوء سلوك الصحفيين وهي خطوة قال إنها ترمي إلى إبقاء مثل هذه المسائل بعيداً عن المحاكم.

وقال ” ليس كل المواقف تتطلب مثول اشخاص مباشرة أمام المحكمة أو القاضي”.