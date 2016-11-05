الحريري ينهي مشاورات التكليف ويقول أنه سيشكل حكومة لبنانية بأسرع وقت

بيروت- د ب أ- قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل حكومة جديدة سعد الحريري السبت، بعد انتهاء المشاورات النيابية لتأليف الحكومة أنه سوف يعمل على تشكيل حكومة بأسرع وقت ليعرضها على رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقال الحريري في نهاية المشاورات النيابية انه “سيطلع الرئيس ميشال عون على حصيلة الاستشارات وسيعمل على تشكيل حكومية ليعرضها على الرئيس في أسرع وقت”.

وأضاف “الجو إيجابي فيما يخص تشكيل الحكومة وهناك تعاون كبير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وانا وفخامة الرئيس″.

وتابع الحريري “هناك من طالب بحقائب سيادية وهذا شيء طبيعي فالاستشارات مبنية على أن الكتل تطالب بحقائب وهذا حقها” مضيفاً “نحن ايجابيون في التعاون مع كل القوى السيادية”.

وكان الحريري بدأ الجمعة المشاورات النيابية لتأليف الحكومة.