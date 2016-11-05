العثور على عشر جثث على متن زورق قبالة سواحل ليبيا





روما- أ ف ب- عثر على عشر جثث السبت على متن زورق مطاطي قبالة السواحل الليبية، فيما اتاحت عمليات الاغاثة مساعدة اكثر من 2100 شخص صباحا، وفق ما افاد خفر السواحل الايطاليون “وكالة فرانس برس″.

وقال متحدث ان 15 عملية انقاذ نفذت السبت تشكل ضعف ما نفذ الجمعة، وخصوصا من جانب سفن خفر السواحل الايطاليين الذين ينسقون مجمل العمليات.

والجمعة، اتاحت ثماني عمليات انقاذ نحو 1200 مهاجر.

من جهته، شهد مصور “فرانس برس″ الموجود على سفينة “توباز ريسبوندر” التي تستخدمها منظمة مالطية غير حكومية والصليب الاحمر الايطالي، انقاذ مئات الاشخاص الجمعة والسبت بينهم اطفال.

وأوضح الصليب الاحمر عبر تويتر ان 707 اشخاص موجودون حاليا على متن “توباز ريسبوندر”.