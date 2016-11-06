حزب الشعوب الديمقراطي يعلن مقاطعة البرلمان واعتقال 15 شخصا في جنوب شرق تركيا

اسطنبول- أنقرة- أ ف ب- رويترز- اعلن حزب الشعوب الديمقراطي المناصر لقضية الاكراد السبت وقف كل انشطته في البرلمان التركي بعد توقيف رئيسيه وتسعة من نوابه.

وقال الحزب الذي يمثل القوة الثالثة في البرلمان في بيان “قررت كتلتنا البرلمانية وقيادة الحزب وقف انشطتنا في الهيئات التشريعية في مواجهة هذا الهجوم الشامل والغاشم”.

ومن جهة أخرى، قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء الأحد إن الشرطة التركية اعتقلت 15 مشتبها به في عملية شملت مداهمات في أنحاء متفرقة من إقليم اضنة بجنوب شرق البلاد واستهدفت حزب العمال الكردستاني.

وتأتي المداهمات فيما تصاعد القتال بين قوات الأمن ومسلحي الحزب في منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية إلى آفاق جديدة منذ انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام بين الدولة والحزب في يوليو تموز من العام الماضي.

وقتل 11 شخصا في انفجار سيارة ملغومة بمدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية يوم الجمعة وأصيب مئة على الأقل بعد ساعات من إلقاء السلطات التركية القبض على الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد والذي تقول الحكومة إن هناك صلات تربطه بحزب العمال الكردستاني.

ويلقي المسؤولون باللوم على حزب العمال الكردستاني في الهجوم ويشيرون إلى اتصالات لاسلكية لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن أيضا مسؤوليته عن الهجوم عبر وكالة أعماق التابعة له. وشن متشددون من الدولة الإسلامية ويساريون متطرفون هجمات على المدنيين في تركيا في السنوات الأخيرة.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن مداهمات شرطة مكافحة الإرهاب نفذت بدعم من طائرة هليكوبتر وفي وقت متزامن بأماكن مختلفة من المدينة.

وقالت وزارة الداخلية يوم الاثنين إنه تم “تحييد” 28 من مسلحي حزب العمال الكردستاني في عمليات أمنية خلال الأسبوع المنصرم.

وقتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح في 1984. وتصف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب بأنه تنظيم إرهابي.