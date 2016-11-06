فتح معبر رفح مع غزة لسفر وفد اقتصادي إلى مصر

غزة- د ب أ- يغادر وفد اقتصادي فلسطيني الأحد إلى مصر عبر معبر رفح البري الذي فتحته السلطات المصرية استثنائيا لهذا الغرض.

وقالت وزارة الداخلية، في غزة في بيان صحفي لها، إن السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا ليوم واحد لمغادرة وفد من رجال الأعمال والتجار فقط.

وأضاف البيان أنه سيتم إعادة فتح المعبر يوم الخميس القادم لعودة نفس الوفد إلى قطاع غزة، فيما لا تتوفر أي معلومات جديدة بخصوص سفر الحالات الإنسانية من سكان القطاع.

ومن المقرر أن يغادر نحو 100 شخصية من رجال أعمال وتجار إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر اقتصادي يعقد في منتجع (عين السخنة) المصري لبحث تخفيف الحصار عن قطاع غزة.

وكان عضو المكتب السياسي لحماس رئيس كتلها البرلمانية خليل الحية قال قبل يومين إن لدى مصر “رؤية جديدة” لتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع.

وذكر الحية بهذا الصدد أن حماس “تتابع وتعمل على إنجاح الرؤية المصرية الجديدة والخطوات الإيجابية التي يجري التحضير لها تجاه قطاع غزة”.

ويتردد في غزة أن التسهيلات المصرية الجديدة تجاه القطاع يتوسط فيها النائب المفصول عن حركة “فتح” محمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية.