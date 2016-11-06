مقتل جنديين عراقيين إثر تفجير سيارات مفخخة شمالي الموصل

نينوى - الأناضول – قتل جنديان وأصيب 11 آخرون بجروح، الأحد، إثر تفجير سيارات مفخخة استهدفت القوات العراقية خلال تقدمها شمالي الموصل، بحسب مصدر عسكري.

وقال النقيب زيد حاتم الضابط في الفرقة 16 بالجيش العراقي، إن “جنديين قتلا وأصيب 11 آخرون بجروح في انفجار 5 سيارات مفخخة استهدفت القوات في حي السادة بعويزة، شمالي الموصل”.

وأضاف حاتم أن ” طائرات التحالف تمكنت من تفجير بعض العجلات (السيارات)، قبل بلوغ أهدافها، إلا أن الأخرى انفجرت مستهدفة القوات التي تواجه معركة شرسة مع تنظيم داعش الإرهابي في هذه المنطقة التي تعد المدخل لمدينة الموصل من الجهة الشمالية”.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت القوات العراقية الحي المذكور، في إطار العملية العسكرية الجارية لاستعادة الموصل من التنظيم.

وفي 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي، انطلقت معركة استعادة الموصل بمشاركة 45 ألفاً من القوات التابعة لحكومة بغداد، سواء من الجيش، أو الشرطة، مدعومين بالحشد الشعبي، وحرس نينوى (سني)، إلى جانب “البيشمركة ” (قوات الإقليم الكردي).

وتحظى الحملة العسكرية بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

واستعادت القوات المشاركة خلال الأيام الماضية، عشرات القرى والبلدات في محيط المدينة من قبضة “الدولة”، كما تمكنت من دخول مدينة الموصل من الناحية الشرقية.