قوات البيشمركة تبدأ عملية تطهير بعشيقة من عناصر تنظيم الدولة

الموصل- الأناضول- بدأت قوات البيشمركة التابعة للإقليم الكردي شمال العراق، صباح الاثنين، عملية تهدف لتطهير مركز ناحية بعشيقة شمال شرقي الموصل من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي.

ووفقا لمراسل الأناضول، بدأت البيشمركة صباح الاثنين، التحرك لدخول بعشيقة، التي كانت تحاصرها منذ 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وبدأت عملية اليوم بشن القوات الخاصة المدرعة (زيرفاني)، التي يرأسها رئيس الإقليم الكردي مسعود بارزاني، هجوما من ثلاث محاور على تنظيم داعش.

ويعتقد أن 100 من عناصر تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على الأقل، يختبؤون في أنفاق ومنازل، في مركز بعشيقة.

وكان مسعود بارزاني صرح في وقت سابق، أن بعشيقة تُعتبر قد سقطت عسكريا، نتيجة حصارها بشكل محكم.

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية سكان بعشيقة من المسيحيين واليزيديين.