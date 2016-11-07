القوات الموالية لهادي: مقتل خمسة حوثيين في غارات للتحالف شمالي اليمن

اليمن- الأناضول- قالت المقاومة الشعبية الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن خمسة مسلحين من جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، لقوا حتفهم، الإثنين، في غارات جوية شنها طيران التحالف العربي على مواقع لهم في محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية، شمالي البلاد.

وأوضح مركز الجوف الإعلامي، التابع للمقاومة الشعبية في الجوف إن “عددا من الحوثيين لقوا حتفهم في غارات جوية شنها طيران التحالف على مديرية المتون ومدينة الحزم مركز المحافظة”.

وأضاف أنه تم التعرف على هويات خمسة قتلى من الحوثيين، وهم: مانع محسن بن درم، حيدر مانع درم، علي عبدالله عبدان، شاكر بن حسن بن نسعه، أبوكيان العقيبي، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي حول ما ذكرته المقاومة الشعبية، غير أن الجماعة لا تعلن غالبا عن حصيلة قتلاها.

وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها الجوف، حرباً منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة.

وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 7 آلاف شخص، وإصابة أكثرمن 36 ألف آخرين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن نزوح أكثر من 3 ملايين يمني في الداخل.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد المسلحين الحوثيين، والقوات الموالية لصالح، استجابة لطلب الرئيس هادي، بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة.