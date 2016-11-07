الجهاد الإسلامي: تلقينا دعوة رسمية لزيارة القاهرة لمناقشة مبادرة تهدف لترتيب البيت الفلسطيني

غزة- الأناضول- قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الاثنين، إنها تلقت دعوة رسمية لزيارة العاصمة المصرية، القاهرة، لمناقشة مبادرة، طرحها مؤخرا أمينها العام، رمضان شلّح.

وقال داود شهاب، القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، في تصريح لوكالة الأناضول: “وصلتنا دعوة رسمية من مصر، وذلك لمناقشة مبادرة الأمين العام للحركة، رمضان شلّح، التي تهدف لترتيب البيت الفلسطيني”.

وأوضح أن وفداً من قيادة الحركة، برئاسة أمينها العام، سيلبي هذه الدعوة، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول موعدها.

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية حول تصريحات شهاب.

وأعلن رمضان شلّح، في 21 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن مبادرة من عشر نقاط كان من أبرزها إلغاء العمل باتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل، وسحب الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل، وإطلاق حوار وطني شامل لترتيب البيت الفلسطيني.

ولم تُكلّل جهود إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، بالنجاح طوال السنوات الماضية، رغم تعدد جولات المصالحة بين حركتي فتح وحماس (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية).