أردوغان يتهم الغرب بإيواء الإرهابيين

اسطنبول ـ د ب أ ـ اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولا غربية مجددا بتوفير مأوى للإرهابيين.

وقال أردوغان اليوم الاثنين “هل يجوز للعالم الغربي أن يأوي الإرهابيين في مدن غربية كما يحلو له”، وحذر من تداعيات مثل هذه السياسة.

وتابع الرئيس التركي:” في يوم من الأيام سيرتد (تأثير الإرهابيين) على الغرب كما يحدث مع لعبة البُمَرَنج وسيصيبه (الغرب)”.

وأضاف أردوغان أن هؤلاء الذين “يأوون المنظمات الإرهابية ويعطونها أسلحة لكي يسببوا لنا المتاعب (أقول لهم): لم يعد في مقدوركم الاختباء”.

من ناحية أخرى، طالب أردوغان رجال الأعمال المحليين والأجانب بالاستثمار في بلاده، وأكد أنه لا الهجمات الإرهابية ولا محاولة الانقلاب الفاشلة تمكنت من “تقليل اهتمام المستثمرين الدوليين ببلادنا”.