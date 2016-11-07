الحشد الشعبي العراقي يحتفل بفوز فيلمه في مونديال القاهرة للفن والإعلام وسط استهجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي

القاهرة – “القدس العربي”: احتفل “الحشد الشعبي” العراقي والمواقع المؤيدة له بحصول الفيلم الوثائقي “الحشد الشعبي” على جائزة الأبداع في “مونديال القاهرة الدولي الخامس للفن والإعلام”.

ووصفت مواقع مؤيدة لـ”الحشد الشعبي” الفيلم بأنه “وثائقي يسلط الضوء على الأسباب التي دعت إلى تأسيس الحشد الشعبي، مضيفًة أنه لعب دورًا فعالًا في إيقاف تقدم عصابات تنظيم “الدولة (داعش) الإجرامي”. وادعى موقع “الحشد” أن الفيلم يكشف الدول المتورطة في مساعدة تنظيم “الدولة”، ومده بالعدة والعدد، وفتح منافذ حدودية لدخول هذه العصابات إلى الأراضي العراقية.

وأثارت الجائزة سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي التي وصفتها بغير الملائمة والمتسرعة.

وانتقد الكاتب السعودي جمال خاشقجي، منح مونديال القاهرة فيلمًا من إنتاج “الحشد الشعبي” العراقي، المرتبة الأولى في المهرجان، وكتب عبر حسابه في “تويتر”: “إخواننا في مصر، إلى أين أنتم راحلون؟ ما يجري عيب”.

فيما عبر ناشطون عن خشيتهم من أن يكون هذا التكريم الإعلامي سياسيا، خاصة مع التقارب المصري العراقي على حساب التقارب التقليدي مع السعودية على خلفية وقف إمداد القاهرة بالنفط الرخيص، بعد أن أيدت مصر قرار روسيا في مجلس الأمن الذي عارضته دول الخليج العربية.

وكانت وسائط التواصل شهدت جدلا كبيرا قبل أسبوعين على خلفية عرض صور المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في القاهرة، ما اعتبر تقاربا مصريا إيرانيا على حساب دول الخليج. وهذا ما أدى في النهاية الى إقالة مدير القناة التي نشرت الإعلان.

واختتمت فعاليات مونديال القاهرة للأعمال الفنية والإعلام، الذي ينظمه اتحاد المنتجين العرب لأعمال التليفزيون، بالتعاون مع قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، يوم الجمعة الماضي، في مدينة 6 أكتوبر.

ويعد هذا التكريم هو الثاني من نوعه لهيئة الاعلام لدى الحشد الشعبي بعدما كرمت مديرية الإعلام في الملتقى المصري العراقي ضد الإرهاب الأربعاء الماضي.