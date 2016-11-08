تركيا تتوقع بدء تشغيل أول وحدة من محطة أكويو للطاقة النووية بحلول 2023

أنقرة – رويترز – تتوقع تركيا أن يبدأ بحلول نهاية 2023، تشغيل أول وحدة في محطة أكويو للطاقة النووية التي تعتزم أنقرة إنشاءها بتكلفة تبلغ 20 مليار دولار، وذلك وفقاً لنص استعراض قدمه وزير الطاقة براءت ألبيرق للجنة التخطيط والموازنة في البرلمان.

ووفقاً للنص قال ألبيرق، إن تركيا تعتزم أيضاً حفر بئر نفطية في المياه العميقة في الجزء الغربي من البحر الأسود في 2018 .

ومن المتوقع أن تكون محطة أكويو أول محطة تركية للطاقة النووية ويجري إنشاؤها بالتعاون مع روسيا . وتسارع بناء المحطة بعد إصلاح العلاقات بين البلدين في أعقاب توترات استمرت شهوراً بعد إسقاط تركيا طائرة حربية روسية فوق سوريا العام الماضي.