وفد طلابي إسرائيلي يزور ضريح عرفات





رام الله- الأناضول- زار وفد طلابي إسرائيلي من اليهود المتدينين، مساء اليوم الثلاثاء، ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومتحف الشاعر الراحل محمود درويش، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقال رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي (تتبع منظمة التحرير الفلسطينية) محمد المدني في بيان، وصل “الأناضول”، إنه اجتمع مع وفد من اليهود المتدينين من مؤسسة “بيت بيرل التعليمية” (غير حكومية) .

وأضاف أنه قدم لأعضاء الوفد “شرحا عن الوضع السياسي والجمود في المفاوضات والعقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية في طريقها، واستمرار الاحتلال للأرض الفلسطينية وتوسع الاستيطان والقتل والاعتقالات”.

وأعرب أعضاء الوفد، بحسب البيان، عن أملهم “بانتهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين في أقرب وقت ممكن”.

وزار الوفد ضريح عرفات، ومتحف الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش (توفي 2008)، وحديقة البروة (حديقة متحف محمود درويش)، وفق البيان الذي لم يوضح مزيداً من التفاصيل عن عدد أعضاء الوفد وانتماءاتهم ومدة الزيارة.

والزيارة ليس الأولى من نوعها حيث التقى المدني في وقت سابق بعدد من الوفود الطلابية الإسرائيلية مع مدرسيهم في رام الله.

وتأتي الزيارة في ظل توقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيلييين منذ سنوات، وتزايد عمليات قتل الفلسطينيين بزعم تنفيذ أو محاولة تنفيذ عمليات طعن.

كما تتزامن الزيارة مع اقتراب الذكرى الـ12 لرحيل عرفات، الذي توفي في 11 تشرين ثاني/نوفمبر 2004، عن عمر ناهز 75 عاماً، في مستشفى عسكري في ضواحي باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، عقب حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي في مقر المقاطعة برام الله، وسط الضفة الغربية.