عريقات: ترامب ما قبل الانتخابات لن يكون ترامب ما بعد الانتخابات

القاهرة- د ب أ- أعرب مسؤول ملف المفاوضات في السلطة الفلسطينية صائب عريقات عن أمله في أن توظف الإدارة الأمريكية الجديدة كل أدواتها لتحقيق حل الدولتين.

وحول ما إذا كان الفلسطينيون يتخوفون من مواقف الجمهوري دونالد ترامب، قال إن “ترامب ما قبل الانتخابات لن يكون ترامب ما بعد الانتخابات، فالولايات المتحدة هي دولة مؤسسات”.

وأقر في تصريح لقناة “العربية” بأن “المصالح الأمريكية هي التي ترسم السياسات الخارجية الأمريكية”.

وقال إن المجتمع الدولي كله مُجمِع على ضرورة إقرار حل الدولتين إلا إسرائيل.