حماس تؤكد انها “لا تعول” على تغيير في السياسة الأمريكية “المنحازة” ضد الفلسطينيين مع فوز ترامب

غزة- أ ف ب- أكدت حركة حماس الفلسطينية الاربعاء أن “الشعب الفلسطيني لا يعول كثيرا” على اي تغيير في السياسة الأمريكية التي اتهمها بـ”الانحياز″ ضد الفلسطينيين، مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري لوكالة فرانس برس “الشعب الفلسطيني لا يعول كثيرا على اي تغيير في الرئاسة الأمريكية، لأن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية هي سياسة ثابتة وقائمة على اساس الانحياز″، داعيا ترامب إلى اعادة “تقييم” هذه السياسة.