حماس تؤكد انها “لا تعول” على تغيير في السياسة الأمريكية “المنحازة” ضد الفلسطينيين مع فوز ترامب
Nov 09, 2016
غزة- أ ف ب- أكدت حركة حماس الفلسطينية الاربعاء أن “الشعب الفلسطيني لا يعول كثيرا” على اي تغيير في السياسة الأمريكية التي اتهمها بـ”الانحياز″ ضد الفلسطينيين، مع فوز دونالد ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري لوكالة فرانس برس “الشعب الفلسطيني لا يعول كثيرا على اي تغيير في الرئاسة الأمريكية، لأن السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية هي سياسة ثابتة وقائمة على اساس الانحياز″، داعيا ترامب إلى اعادة “تقييم” هذه السياسة.
كلام سليم 100% السياسه الامريكيه يجب ان لا تعنينا بشيء لانها منحازه من البدايه سواء اكان الرئيس ديموقراطيا او جمهوريا وكلنا سمعنا كلام ترامب بانه سوف يعترف بالقدس عاصمه لاسرائيل.