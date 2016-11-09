رئيسة وزراء بريطانيا تقول إنها تتطلع للعمل مع ترامب

لندن – رويترز – هنأت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء، دونالد ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية قائلة إن بريطانيا والولايات المتحدة ستحتفظان “بشراكة قوية ووثيقة في التجارة والأمن والدفاع″.

وكانت ماي انتقدت قبل تعيينها رئيسة للوزراء ترامب، لدعوته إلى حظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة واصفة الدعوة بأنها مثيرة للانقسام وغير مفيدة وخاطئة.

كما وصفت تلميحه إلى أن أجزاء من بريطانيا غارقة في الأصولية لدرجة أن الشرطة لا تجرؤ على دخولها بأنه “هراء”. وقالت حينها “أعتقد أن هذا يظهر أنه لا يفهم المملكة المتحدة وما يحدث في المملكة المتحدة”.

لكن منذ تصويت بريطانيا لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران، واستقالة سلفها ديفيد كاميرون على أثر ذلك وتعيينها رئيسة للوزراء أصبحت ماي حريصة على عدم الإدلاء بتصريحات بشأن مقدم برامج تلفزيون الواقع السابق.

وقالت ماي في بيان إن ترامب فاز “في حملة صعبة” وإنها تريد استمرار “العلاقة الخاصة” بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وقالت “أود أن أهنئ ترامب على انتخابه رئيساً للولايات المتحدة بعد انتخابات صعبة.”

وأضافت “ترتبط بريطانيا والولايات المتحدة بعلاقات خاصة ومستمرة تقوم على قيم الحرية والديمقراطية والشراكة. كنا وسنظل شريكين قويين وثيقين في التجارة والأمن والدفاع.”

وتابعت قائلة “أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب والبناء على هذه العلاقات لضمان أمن ورخاء أمتينا في السنوات القادمة.”