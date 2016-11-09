مسقط رأس سيدة أمريكا الجديدة تعلق آمالا كبارا على فوز ترامب

بلجراد ـ د ب أ ـ احتفلت بلدة “سيفنيكا السلوفينية، مسقط رأس السيدة الأمريكية الأولى المرتقبة، ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء بنتائج الانتخابات الرئاسية التي وضعت البلدة على خارطة السياحة العالمية، حسبما ذكرت محطة إذاعة وتليفزيون سلوفينيا.

وقال سريكو أوكفيرك رئيس بلدية سيفنيكا “لقد كان تجمعا عفويا.. لقد جاء المواطنون للإعراب عن سعادتهم ثم مضوا في طريقهم، وهو يوم عمل عادي هنا.”

وقال التقرير إن الناس يزورون القرية التي تبعد 60 كيلومترا شرق العاصمة ليوبليانا ثم يغادرون مرة أخرى منذ الفجر، مما يجعل تقدير عددهم أمرا مستحيلا.

وفي حين قال أوكفيرك إنه لا يتوقع الكثير من انتقال ميلانيا إلى البيت الأبيض، إلا أن هذه الخطوة “تضع سيفنيكا على خارطة العالم، وتجعلها معروفة” في وسط اوروبا.