وسائل إعلام: إصابة شرطيين بالرصاص في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

بنسلفانيا – رويترز – قالت وسائل إعلام محلية، إن رجلي شرطة أصيبا بالرصاص في ساعة مبكرة الخميس بجنوب غرب ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وطلبت الشرطة من السكان البقاء في منازلهم أثناء عملية بحث عن المهاجم بعد الحادث الذي وقع في منطقة كانونزبرج الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غربي مدينة بطرسبرج في ولاية بنسلفانيا.

وبحسب موقع (دبليو.بي.اكس.آي) الإلكتروني الذي يركز على تغطية أخبار بطرسبرج نقل أحد الشرطيين جواً إلى مستشفى في بطرسبرج في حين نقل الثاني إلى مستشفى في كانونزبرج.