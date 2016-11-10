شرف العائلة
د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب
جديرة بالاهتمام والتحليل هي ظاهرة شخصية الارتباط بين المسلم والدين الإسلامي، وأقصد بذلك شعور المسلم بأنه يمتلك الدين بشكل شخصي وأن أي انتقاد لهذا الدين أو محاولة لتطوير مفاهيمه هو انتقاد شخصي لهذا المسلم ومساس بكرامته ومحاولة لتغيير مفاهيم خاصة جداً به. هل هي طبيعة التدين الإسلامي التي صنعت شخصانية التملك الديني هذه أم هي طبيعة بشرية قديمة لم يستطع المسلمون التخلص منها رغم مرور الزمن وتطور المفاهيم؟
بنظرة سريعة لتواريخ الأديان، نجد أن أتباع معظمها حملوا مثل هذا الشعور بالمسؤولية الشخصية تجاه الدين والارتباط المباشر للكرامة والسمعة به. كان النقد للمسيحية يهيج المشاعر الشخصية ويثير الحروب ويريق الدماء، وكذا كان النقد لليهودية وغيرها حتى من الأديان القديمة الفلسفية التي تمركزت في شرق آسيا، أمريكا الجنوبية والجنوب الأفريقي. الا أن المناطق التي خرجت الى الحضارة الحديثة بعد القرن التاسع عشر ودخولاً الى القرن العشرين، وبعد أن تعلمت القاسي من الدروس الدينية في هذه القرون السابقة وحتى مطلع التاسع عشر ثم السياسية منذ بدايات الى أواسط القرن العشرين، هذه المناطق فصلت الشعور الشخصي عن الديني في الحيز العام، بمعنى أنها دربت أفرادها على أن النقد الديني لا يعتبر نقداً شخصياً، لا يمثل إهانة فردية، لا يمس كرامة أو يمرغ سمعة، هو نقد لفلسفة أو رؤيا أو ثيولوجيا عامة، لا يملكها أحد، ويملكها كل أحد، لا يحق لأحد أن يحكم نهائياً عليها فرضاً على الآخرين، ويحق لكل أحد أن يحكم عليها ويقيمها لنفسه وطواعية للآخرين. كان الوصول الى هذه المرحلة شائكاً ممرغاً بالدماء، الا أن الغرب وصل وخلفنا خلفه، نلعق جراح النقد ونُثار بوخزات التساؤل ونُجرح ونُهان لأي ومضة تشكيك أو رفض.
فما الذي لا يزال يبقينا في حيزنا الأثري القديم، من أين نتحصل على صكوك الملكية الدينية التي تجعل أي حديث عن الدين مساساً شخصياً وإصابة «لشرف العيلة»؟
لماذا تجرح كرامة المسلم العربي تحديداً اذا ما نقد الآخرون ديناً يدين به أكثر من مليار ونصف مليار انسان، ديناً عمره ألف وخمسمئة سنة، ديناً لا يملكه أحد وهو ملك للناس جميعاً المسلم منهم وغير المسلم؟ بل لماذا يستثار الإنسان المسلم، والعربي منهم تحديداً، اذا ما أعلن آخر عدم ايمانه بفكره الإله والخلق أًصلاً؟
كيف تتحول نظرية فلسفية وثيولوجية بحتة يبحث فيها الإنسان منذ وجد على هذه الأرض، قبل كل ظهور للأديان القديمة منها والحديثة، إلى قضية شخصية، وكيف يتحول الرب إلى ملكية شخصية تتطلب الحماية وتستنخي الذود والدفاع؟ لربما هي حقيقة أن الهوية الدينية هي الهوية الوحيدة الباقية في حياتنا بعد أن ضاعت الهويات القومية، وفُقدت الإيمانيات بالأنظمة السياسية، وبيعت القضايا المصيرية، لربما الدين هو كل ما بقي للإنسان العربي ليرثه ويورثه، هو النجاح والقوة في الماضي، هو العزاء والسلوى في الحاضر، وهو الوعد بالنصر المبين في المستقبل، هو المكون الأوحد لوجود فقدت بقية مقاديره فماع طعمه وفقدت نكهته وبات مهدداً بالذوبان والاختفاء.
فعلى الرغم من كثافة التعاليم الدينية الإسلامية التي تدعو المسلم للترويج للدين والذود عنه، إلا أنها ليست بالتعاليم الغريبة على الأديان الأخرى، خصوصاً الحديثة منها، تلك المبادئ التي واءمها أصحابها اليوم مع مفاهيم حرية العقيدة وحرية الرأي والنقد وخصوصية المفاهيم الدينية كاعتناق وممارسة وعمومية فلسفتها كفكر قابل للنقد. استطاع هؤلاء الخروج من دائرة الملكية «الكراماتية» للدين الى حيز الإيمان الشخصي والممارسة الخاصة مع الإبقاء على الدين في المساحة العامة للدراسة والتفكير والنقد وحتى التشكيك والرفض.
أما المسلم، العربي تحديداً مـــــرة أخرى، فــــلا يزال يحمل الدين عبئاً يحتاج للحماية عن كونه مصدر راحة واشباع نفسي واستكمال روحاني، لا يزال يتعامل معــــه وكأنه ملكية خاصة لا يحق لآخر أن يأتي على سيرتها، كأنه شــرف بيته وكرامة عائلته لا يمكن تناولهما سوى بالمديح، وأي نقد أو إشارة لخلل أو ضعف هما مساس لا يغسله سوى الدم.
قبليون نحن حتى في تعاملنا مع الدين في حين أن الدين فلسفة فسيحة لا يمكنها أن تكون حكراً على عائلة أو تصغر وتنكمش لمساحة كرامة شخصية أو شرف بشري. متى نستوعب هذه الحقيقة فنريح ونستريح؟
د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب
من ينتقد ديني أتحاور معه كما علمنا الله سبحانه وتعالى في قرآنه الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم
{قُلْ لا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ} [سبأ: 25-26].
أرأيت يا دكتورة إبتهال أرقى من هذا الحوار ؟ والله لا أحد يتحاور بهكذا طريقة غير المسلم
لكن أن يسب إلهي ورسوله فهذا ليس حواراً البتة يا دكتورة هدانا وهداكم الله
ولا حول ولا قوة الا بالله
كيف ذلك د.ابتهال؟
اذا كنت ان مسلم و متدين ، اؤدي طقوس و تعاليم الاسلام، و ياتي شخص ينتقد ما اقوم به ،فانه ينتقدني مباشره ،،،بالطبع ساثور و لم اقبل ما يقوله
اما اذا كنت غير متدين فطبعا لا يهمني كلامه ،،بل اكون انا اولا من يقوم بذلك النقد الديني
في الدين الاسلامي الكثير من الممارسات التي يفعلها البعض ولا يقوم بها البعض الاخر ، بل يعتبرها بدعه او شرك
تداخل السنه النبويه الضعيف منها و المؤكد مع القران جعل احكام الدين غير واضحه،
مما يجعل الحوار صعب بل ولا يصل الى نتيجه ،،
شكرا لك مع تحياتي الطيبه
يا دكتورة ابتهال،
كلامك بالنسبة لي، كلام صحيح، و ربما قبل 20 سنة، ان قرأت مقالك هذا لحكمت عليك احكاما قاسية جدا،
كيف لا و هذا ما كان مبرمجا في عقلي، كيف لا و كان بامكاني نيابة عن الله ان احرم و احلل.
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لكنني رفضت اسلامي بالوراثة، لاخوض رحلة استكشافه، باعيني و فكري و عقلي انا و ليس كما كان يراد لي.
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صديقني انه احساس عجيب ان تكون مأمنا بعد رحلة بحث شخصي، ايمان راسخ لا اخاف عليه من تشكيك
او نقاش جريئ. لا اخاف، و لا افكر انني سادخل الى النار لانني شككت في البخاري، و طرحت اسالة لمذا لم
يحترم الصحابة وصية رسول الله لهم بعدم تدوين ما كان يفعل و يقول … و نقاش قصة معاوية بالواضح …
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و ان شعر بعض القراء من تعليقي هذا بغضب، و ربما حكموا علي غيابيا … انصحهم ان يكتشفوا الدين من جديد.
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مقال رائع، شكرا لك.
الاخ ابن الوليد المانيا ..جمعة طيبة لك وشكرا لتعليقك الراءع
الدين الذي يورث وراثة يتجذر في قلب اصحابه بتجارب روحية تؤكد صحة توجههم
لكن من يعيدون قراءة كل اشياء هم اولياء الحقيقة التي لا تقبل التبلي عليها بلا دليل
ان دينا يفر او يهرب من محاكمة عقلية .. ويحرم النظر واابحث هو دين هش لا يمكن ان يكون صوت السماء على الارض
اذا كان اي دين مطلق دين يدعي بالحق وصلا يحرم النقاش المفتوح فهو ليس دين الله هو كتلة خوف وافكار مهتزة تخشى من الانهبار
اما ما كتبته اخي ابن الوليد فهو نقاش خفيف خاضه الاسلام بانفتاح كبير ودون خوف من وعد ووعيد ..على الاقل لان المذهب ليس هو الدين المذهب راي في الدين ونقاش ميثاقية النقل وقراءة احداث التاريخ وموضوع السقيفة وصحة البخاري ودور الامويين امورا كتبت فيها رسالات علمية ولم يحرمها احد !
ولكن الملاحظة التي يجب رعايتها هي انظر الى الفضاءيات انظر الى الى الشارع وانظر الى اعمدة الصحف ستلاحظ التالي :
الفضاءيات التي بعضها اصبح كالفطر العشواءي تعلم سنة الاسلام وشيعتهم التعصب المذهبي وكان المذهب هو الدين وليس رايا في الدين .. ثم تضيع الخقاءق والنقاش الموضوعي .. في دوامة من الاستقطاب السياسي وجو مفعم بالمجازر ذات البعد الطاءفي بحيث لو شيعيا وجد الحق عند اهل السنة والجماعة او العكس لما اعتنق الحقيقة نكاية بتعصب الفريق الاخر
الطامة الاكبر ان كثيرا ممن يتصدون للنقد الفكري لا يخيطون علما بما ينتقدونه وهناك من يستنسخ النقد فينسب معلومة هنا وهناك الى المذهب الفلاني او الدين الفلاني هي اصلا ليست منه
اخيرا اسوا شيء رايته في حياتي ان يتصدى للنقاش العلمي الرصين (زعران شوارع شتامون ) اذا قام فيهم من يقول بفكرة تختلف عن المالوف المذهبي والعقاءدي ولو كان عالما راسخا في العلم كما حدث مع العلامة المجدد السيد محمد حسين فضل الله في بيروت عندما تم سبه من قبل زعران بعضهم لا يجيد القراءة باقذع الالفاظ المذهبية المتعصبة المهينة لانه ارتكب تجديدا هاما وعميقا على المذهب الشيعي .. للاسف اخي ابن الوليد نحن نحتكر الحقيقة قبل ان نبحث .. نحن نبتلع افكار المولينكس ..نكتب عن قضايا بحثية عمودا صحفيا ضخلا يظهر فيه كسل مريع عن القراءة التي قد تستغرق اصحابها عمرا ..نلقي التهم ..الكيدية لاننا على خصومة في ساحات سياسية او ايديولوجية وتستشهد الحقيقة ! العلم رحم بين اهله ولو اختلفو تحيتي
اختي غادة، بعد الشكر و التحية، انا اوفاقك ان الامثلة التي اعطيتها مسائل خفيفة لك و لي و ربما لآخريد ذوا فكر، لكنها غليظة عند الكثير و الواقع يأكذ هذا. الم تخرج فتاوى شبه تكفيرية ان ذكر البعض معاوية ذون الترضي عليه، و من علماء اجلاء بطابع خشن على جبهتم من كثرة الحك على الحصير، و كلما زاد خشونة الا زادت مهابتهم عندة الكثير.
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الا ترين ان ذكر شخص رسول الله و نسي ان يقول صلى الله عليه و سلم كافية عند الكثير ان يبعث الشخص على النار مباشرة، مع العلم انا حتى جملة صلى الله عليه و سلم تطرح للنقاش، جاء في آية
… يا ايه الدين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما … كيف نصلي على الرسول؟ ما معنى صلوا عليه؟ سياتونك باحاذيث منسوبة الى سيد الخلق، و يقولون لك هذا هو افعل او … ان طرحت عليهم السؤال
لمذا لم يقل الله تعالى سلموا عليه سلاما بل قال تسليما، و التسليم ليس هو السلام، و لا اضن ان الله عجز عن تحديد المفهوم، نحن مطالبون بالتسليم و ليس السلام … و آخر ما توصلت اليه هو ان الله امرنا بالصلاة اي ربط صلة بالرسول بالذكر مثلا و التسليم على اننا على صلة به. و صديقيني، انا مرتاح جدا لهذا الطرح و لا اجد فيه اي تناقض.
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كذلك تجربتي مع ابنائي، لم الزمهم قط على فعل اي شيئ، و اشك في الحذيث المنسوب الى رسول الله … اضربوهم في عشر …. و الوحي نزل عليه يقول، لا اكراه في الدين. اخوض مناقشات ميتافيزقية مع ابنائي، في بداية حياتهم، سبحان الله، لاحضت فطرة الايمان بوجود الله عندهم، ثم تاتي مرحلة التمرد و التشكيك في كل شيئ، و انا كنت اشجعهم على هذا و لا الزمهم ان يكونوا مثلي.
و يا للعحب، فعلا يا للعحب، كلما تقدموا في السن، كلما ترسخت عندهم فكرة وجود الله بقوة.
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ربما يقول البعض، ان ما اكتب هنا هو للفتنة، و انا لا اخاطب هنا اناس بسطاء، بل اناس جاؤوا على موقع القدس، و قراوا مقال الدكتورة ابتهال، و استوعبوه، اذا لهم فكر و قوة التمييز.
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دمت بخير اختى، و الى اللقاء مجددا.
تتمة، الشك حق اعطاه لنا الله، لتطمأن قلوبنا بعد الجواب، اذا لم يعاتب الله ابراهيم على شكه، و هو رسول و نبي، فكيف سيبعتنا الله على النار؟؟؟
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“وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي …”
نستوعب هذه الحقيقة يا أستاذة عندما يعي كتابنا مدى الحقد الديني الذي تبثه كثير من الكنائس في أمريكا ضد المسلمين جملة وتفصيلاً بمتدينهم وبملحدهم . إن استعمال الحقن الديني ضد المسلمين هو قائم وحقيقة ساطعة وهي تنفذ على أرض الواقع من تهميش وحصار وحروب وإرهاب ضد كل من ولد من أبوين مسلمين. كم عانى الرئيس أوباما, المسيحي والذي يحترم كنيسته, من الضغوطات فقط لأن أبيه مسلم رغم أنه ميت. هناك فرق بين النقد الفلسفي العلمي والعقلاني للدين وبين بث الحقد والكراهية ضد أتباع هذا الدين أو ذاك بحجة حرية النقد.
صباحكم خير،محبة،وسلام.
الفضاء الديني،يضيق ويتسع،بحسب حالة المجتمع،فعندما يكون سيد نفسة،غالبآ يسود التسامح،والعقلانية في التفكير وحرية التدبير،وفي الأزمات،وما أكثرها في حياتناخاصة بعد هزيمة 67،حدث العكس،وما يزال يتضخم بموجات دينية من القاعدة…حتى دولة الخلافة !.
نفسة،
بسم الله الرحمن الرحيم. ابتهال لا تريد ان تفهم ان الاسلام، دين الله الخاتم هو اكثر من يتقبل النقاش الموضوعي مع اي طرح او فكر مخالف ومع غير المسلمين كذلك، فاي جدال ارقى من( وجادلهم بالتي هي ) واي طرح اعدل من (وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين).وعند الاختلاف في الرأي حول اي موضوع فان النقاش احسن والجدال بالحسنى سيتبين منه (الرشد من الغي) والا ف(لكم دينكم ولي دين)
اسلوب ابتهال تجريحي لا يقبل المناقشة العلمية الموضوعية وآراؤها مغالطات لا ترقى الى السعي لايجاد الحقيقة ضمن طروحاتها.
عزيزتي ,,, د. ابتهال عبدالعزيز الخطيب
دائما انت رائعة ,, بليز اسمح اعيد جملتك ,,, شعور المسلم بأنه يمتلك الدين بشكل شخصي وأن أي انتقاد لهذا الدين أو محاولة لتطوير مفاهيمه هو انتقاد شخصي لهذا المسلم ومساس بكرامته ومحاولة لتغيير مفاهيم خاصة جداً به,,, نعم عزيزتي و قد يسبك او يضربك او حتي قتلك اذا ناقشت معة و كانت ارائة مختلفة عنك
*سيدة ابتهال صباح الخير لك من لبنان المتعدد الثقافات والاديان قديمها وجديدها ولدي الملاحظات التالية عما تفضلت به :
* عندما يكون الانسان منا ايا كانت ثقافته شرقيا كان او غربيا معتنقا قلبا وفكرا وروحا لفكرة ما يراها حقا فانه من الطبيعي ان يدافع الانسان عما يراه حقا والغير طبيعي ان يطلب منه الصمت ! والا فانه ضيق الافق متعصب يعتبر الدين (ضيعة بيو !!) هذه نظرة كالعادة من خلف النظارات السوداء بالنسبة للدين هو فكرة لها بنية عقلية ومضمون روحي وتشريعي ونظرية كاملة هذه الفكرة يعتنقها الناس بحسب قناعاتهم الفكرية وتاثرهم العاطفي بها ومن الطبيعي ان يوجد انسان يحب عقيدته وربما يراها حقا مفترى عليه ( على الاقل كما اشعر انا تجاه ديني الجميل المجيد الذي ابتلعني بعد ان كددت طويلا في مناقشته وحواره ) هذا الاستغراق الذي يذيبك فيه اشعاع الفكرة قوة قناعتك بها شعورك بمظلومية هذه الفكرة التي تصلب دون سواها بكيد وقلة درس وفي خضم صراع حضاري عميق الجذور وله تجلياته السياسية في عالمنا يدفعك الى الدفاع عن الحقيقة ! فهل حماس المرء لفكرته خطا منهجي ام دليل على انها غكرة استوعبت مداه العقلي والنقدي واستوطنت كل عاطفته !
* اما النقد الديني فلا زلت اقول انه عمل بشري طبيعي وليس بدعا من القول تجريه الاجيال البشرية في مراجعات للتراث العقاءدي العريق وانقلابات ثورية عقدية وفكرية فجزيرة العرب كانت وثنية عريقة تستعلي ببقايا توحيد وحدثت فيها ثورة عقاءدية اسمها الاسلام غيرت البنية الاجتماعية والفكرية ورسمت الامة التي اعتنقته كحضارة وازنة على خريطة الدنيا لم يتوقف التحول والتحور في رايي في الاسلام ميزة هامة لم تتسبب في نبذه كما حدث لاديان اخرى
* ليس تعصب اتباعه او انغلاقهم كما يروج المقال بل لانه دين يضع ثوابت عامة صارمة وموضوعية جدا ويترك مرونة التجديد للتفاصيل التي تتغير بتغير الزمان والمكان دون ان تمس المباديء العامة
الثاني انه دين واقعي وعلمي واجه تحديات جمة منها الثورة العلمية التي اتت لتثبته في النفوس والعقول في حين انها تنافرت مع غيره وتسببت في اندثار وتقوقع الدين الى الصوامع والاروقة الخاصة
* الدين الحق اذا كان عاجزا ان يكون ثورة تغيير حضارية عالمية الطابع واقعية الطرح متوازنة بين الروح والعقل وليس افرازا تطرفيا لحالة ظلم سياسي فحتما سيبقى مشتعل الجذوة في القلوب وسيفدى حتى بالارواح لانه خلاص البشر
* يتبع .. الان انت د ابتهال علمانية متحمسة ترين في العلمانية خلاصا منذ كم سنة تكتبين لشرف العاءلة !! والى اي مدى تتقبلين فكرة ضد اللبرلة المطلقة ..! عندما نقول انه دين مليار ونصف شخص فنحن هنا نطرح فكرة لا علاقة له(ا بشرف العاءلة !) كما تتناولين الامر بل بلفت النظر الى كونه فكرة روحية وحضارية عابرة للاجيال وللثقافات ومؤثرة على نحو باهر في اشخاص تتراوح مستوياتهم العلمية بين الامي وبين الاستاذ الدكتور (بروفيسور ) وينتشر شرقا وينتشر غربا شمالا وجنوبا ولا يسجل تراجعا انتشاريا بل تمددا في عصر التكنولوجيا وفي بلدان العالم كله ..فهل يجوز لنا ان نتجاهل فكرة بهذا الحضور في البشرية ولها هذه الحصة العاتية من الحضور على كوكبنا اليس جديرا بنا ان ننظر الى اللمر من زاوية اشد اعتدالا ونبحث لماذا اندثرت اديان كثيرة في مجتمعات الدنيا الا الاسلام فقد اثبت حضورا نوعيا عالميا وعلى مستويات عدة واثبت حضوره كفكرة عميقة التاثير في اجيال اابشرية انه ليس فكرة عمرها الف وخمسماءة سنة اكل الدهر عليها وشرب انه منهج باهر صاعق استطاع ان يبقى جديدا قال صلى الله عليه وسلم ما معناه ان الله يبعث على راس كل مءة من يجدد لهذه الامة دينها فلماذا على الاسلام ان يتراجع الى قمقم حضاري ويواءم نفسه مع افكار يؤلهها العالم (الحر )ويفرضها ستاندرد او مرجعا كانها حق مطلق يجب ان يتواءم معهاكل معتقدات الدنيا ! فهل هذا هو شرف العاءلة الليبرالية ان تطلب من كل افكار الدنيا واديانها ان تعتبرها مرجعا لانها فلسفة الامة الغالبة واعتبار الباقي مجرد فكرة تراثية ! تدور طبيعة الاديان والافكار عل. تفسير سبب وجودنا وتنظيمنا القيمي والتشريعي الذي تطرحه افكار تعتنقها كل مجتمعات الدنيا وور حول الى اين المصير هي اسءلة لا تختلف اجاباتها مهما تقادم الزمن ولا تخضع للتقادم بل ان كانت حقيقة ستثبت كلما انجز اابشر علوما تفيد في الاجابات عن اسءلتنا الكبرى كبشر لم نختر وجودنا ولا تصميمنا ككاءنات ولا نختار نهايتنا وكوننا منظم على نحو محسوب ودقيق وذكي وهادف الدين ااذي يجيب على ذللك من الطبيعي ان لا يندثر والدفاع عن الحقيقة حتى ااشهادة منطق الاخيار وشرف العلماء الامناء فما المستنكر في الامر هذا الدين خاض ولا يزال يخوض معركة نصره ويجادل بموضوعية تقدمية من يتناقض معه قال تعالى ( وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين ) وهنا ادب في عدم احتكار الحقيقة
واخيرا الم تخض كل امم الارض الدينية منها والمتلبرلة معارك اثبات الوجود ونشر الثقافة وعولمة الفكرة ان الصراع الفكري والجندية لفكرة هو معدن انسانيتنا التي لا يجب ان نتسامح معها وهي تضيع وقت الحياة ولا زالت تتفلسف من اين اتينا والى اين نحن ساءرون وبعد كم الاسءلة والبحث يخرج بشر عقيدتهم لا ادري الحقيقة نسبية ! ما فاءدة البحث اذن وكيف نشكل فلسفاتنا الاصلاحية والاجتماعية والقانونية ! حارب الغرب والاميريكيون لنشر ثقافتهم في البر والبحر وابجو والفضاء الخارجي وقتل الاف البشر فداء لافكارهم فهل الحرارة في افتداء فكرة بالدم علامة سلبية ام علامة على قوة الاعتقاد وجدارة المعتقد ! لا تولد الافكار الناجحة وثورات الاصلاح الحضاري الا من رحم النقد وبحث الحلول والاسلام يطرح نفسه مرجعا وليس فرعا يجب تعديله بحسب قوانين العالم الليبرالية ! انه حضارة كااملة لديها نظرية اصلاح عالمية ترى في نفسها مرجعا هي الاخرى ولها جنود مؤمنون بها من كل عقولهم وومن اعماق افءدتهم ان ما ترينه من الحماسة في الدفاع عن الدين نابع من عمق الايمان ان غيابه تخريب وربما تخريف سمج تدفع اجيال ثمنه من راحتها واستقرارها وتطورها نابع من شعور اتباعه بعظمته ومن قناعة دارسيه بجدارته ومن شعورهم بالخراب العالمي لغيابه هناك معركة لها صليل السيوف تستهدف هذا الدين في سياق الصراع الحضاري فهل مطلوب من اتباعه ومعتنقيه ان يكونو اقل حماسا لمعتقدهم من غيره ويفتحو الابواب مشرعة لتفخيخه وتلويثه وتسميمه على طريقة ان لم تستطع ان تجفف ماء اابحيرة سممها ببساطة شديدة د ابتهال انه صراع حضارات وكل الافرقاء لديهم مبشرون بحضارتهم وجنود وشهداء وميادين قتال بااسيف والقلم وليست هذه خصوصية الاسلام الا ان ما يخص الاسلام هو انتصاره الحضاري الكاسح كفكرة تجتاح شمال الكرة وجنوبها عربها وعجمها غربها وشرقها وتنتج ملايين مؤمنين بها منذ ولدت قبل الف وخمسماءة عام وهي تعيش بنجاح في ازمنة مختلفة بسبب ثبات مبادءها وتواءمها مع الانسان ومرونة تشريعاتها وعملانية ادواتها من التبليغ الى الجهاد بالسيف الى الثورة على الظلم يبقى الاسلام عملاق حضاري فرض نفسه على تاريخ الكرة الارضية وحضوره القوي منذ ولادته وحتى بوابات الالفية الثانية وهذا جدير بالاحترام نسبة الى مخاضاته مع افكار منافسة اخرى اندثرت وانتصر هو (يريدون ليطفؤو نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون
عزيزتي غادة الشاويش من المنفي!يجب ان يكون هناك تغيير في الرؤية وفي التفكير لدى الانسان المسلم واعادة النظر في الدين ،الى اين يسير العالم العربي الاسلامي لو نظرنا الى كل المشكلات والاحداث التي تجري الآن؟
مستر هانوكاة الى اين يسير العالم العربي والاسلامي سؤال هام ؟
يسير الى اسراءيل ليمحوها من الوجود!!
ويعتنق فكرة ثورية خطيرة على الاحتلال والعبودية الثقافية
يسير نحو محو المستبدين من عمال امريكا واسراءيل وطغاة العالم
يسير باقدام ثابتة ليعلن شمسه !!
يريدون ليطفؤو نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكااافرون !
وقد لفت نظرك انني لا اقبل ان تناديني عزيزتي والرسااااااالة وااااضحة مستر حانوكاة !
عزيزتي ,, غادة الشاويش . المنفى
تعليق موجة لكي مني ,,, ليس لي ,, هو مزور ,, لم اكتب سوي تعليق الاول
تعليق ليس لي ,, هو مزور ,, لم اكتب سوي تعليق الاول
من قال أن الدين الإسلامي مجرد مصدر راحة واشباع نفسي واستكمال روحاني؟. إن الديم الإسلامي منهج حياة رباني يضع للبشرية توجيهات في كل نواحي الحياة تستقيم باتباعها حياتهم؛ لذلك يدافع عنه من ينتمون إليه.
إذا لم تدرك الكاتبة هذه الحقيقة عن الإسلام وزعمت أنه مجرد مصدر راحة واشباع نفسي واستكمال روحاني فكيف لي أن أثق في ما سبق من كلماتها.
إن كانت لا تدرك حقيقة الدين الذي تتحدث عنه فتلك مصيبة وإن كانت تدركها فالمصيبة أعظم.
ارفع لك القبعة د. ابتهال، لكن عالعادة سوف تثبت معظم التعليقات على مقالك هذا بانك كمن يدق الماء بالهاون.
هناك خلل جوهري في طرحك اليوم.
كيف اؤمن بأن الله الواحد الاحد ،باعث الانبياء والمرسلين؛والخاتم سيدنا محمد “ص” موجود وهو الخالق البارئ والمصوّر ؛ثم أقبل نقدا “لفكره في كتابه القرآن”!!!؟؟ هذا اله أم فيلسوف ام مفكر يصيب ويخطئ وعليه وعاينا سماع وتقبل نقد ما بروح وياضية ..!!!!؟؟؟
اقبل نقدي انا،في فهمي لهذا الدين؛ في استنباط حكمة الوجود ومن ثم الحساب….
الله لاينتقد جلّ في علاه؛والاسلام دين ارتضاه لنا،نقد كلامه بالضرورة نقد له سبحانه؛وهذا عدم اعتراف بوجوده اصلا…!
د.ابتهال،مشكلتنا تكمن في الممارسة واستنباط القيم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية من القرآن الكريم؛
وتوظيفها بما يتناسب مع الزمان والمكان.
انصحك بأن تقرئي لمالك ابن نبي ؛شروط النهضة؛والظاهرة القرآنية ،هناك ترجمة بالعربية قيّمة ؛ربما تنّوع مطالعاتك يثري جانبا تجهليه عن ديننا الحنيف.
الدكتورة ابتها : الدين عقيدة والمعتقد بطبعه متشدد الا اعتقاده لا اختلاف على ما ادن ، لكن نقد الدين او نقد المتدين هنا التساؤل ، نقد الدين يؤدي بالدروره الى التشكيك في حقيقته ، ونقد المتدين يؤدي الى التشكيك في حقيقة فهمه لدين . المسلم او كل المسلمين لهم معتقد قوي ان الاسلام هو الدين الوحيد الدي لم يحرف وانه العقيدة الوحيدة الصحيحة مقابل الاديان الاخرى ، وانهم مستهدفين من طرف الاخرين لافرغ الدين من محتواه عن طريق بث دعوة التفتح وفصل الدين عن الدولة ، مقابل تبين ان اتباع الاديان الاخرى متفتحين وغير متشددين في معتقداتهم ، ليس الدين افيون بل سبيل للحياة ، ليس الدين تخلف بل طريق لتقدم فقط الايمان باننا قدرين على دلك شكرا الدكتورة ابتها.
كما عودتنا الأخت ابتهال برزانة واقنتاء في كلماتها ( فنحن لسنا في السويد أو في اللوكسنبورغ ) وبصدق نيتها في فتح النقاش في أمور إختطفها أناس لأنهم يفهمون في الفسير وفي التأويل. ربما لغيظ قد يساورها ويساور الكثيرين معها من أجل ماتراه مآلا لامحالة لقومها ولأمتها , أكل هذا ماكنا نتمناه ؟ أهل ياترى بعد ألف سنة وقرون هوأحسن ما تفتقت عنه أذهاننا وعقولنا ؟ أهو فقط رفع الرايات البيضاء والتقهقر خلفا طلبا لحماية أجداد أجداد وما جادت به عقولهم لأنهم كانوا الأذكى ونحن قصر في في بيئة أفضل من بيئتهم الصعبة القاسية؟.
ياأساذتنا الجليلة , لقد اختلطت ألوان الصورة الدينية حتى عند بسطاء القوم ( إن تحدثت عن المنطقة المغاربية ) كان للناس دين لايحتاجون فيه لمنظار مكبر كي يلموا بجزيئات الجزئيات , كان أن إفعل صالحا وأد فرائضك فكفاك من الأمر جميلا. كانوا يؤدون ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم فكانوا سعداء في دنياهم , فلا تغليف أجساد ولا قفازات أياد سوداء في أمن وأمان وثقة في الذات كانوا, أن إن فعلوا بمايؤمنون به فجزاؤهم الجنة , فكان الأمل وانتهى الأمر. إلا أن جاءهتهم من خارج الديار ما غير كل شيء في عقولهم ,فبدأ الشك و أصبح كل شيء يقاس بالميليمتر وبالمنظار وإلا فلاشي من أفعالهم سيقبل, كأن بهؤلاءالناس علما مسبقا عن مصائر غيرهم , ذب الخوف في النفوس من عذاب جهنم ونارها والعقاب الأبدي, يجديهم يقومون فجرا في خوف مذعورون, أهل قمنا بالكل أم قصرنا؟ ربما لم نقم بماعلينا.
إنها سياسة الدين ياأستاذة, العقل فالمتوازن ياسيدتي يصعب تحويله من دون الدليل, أما الغلابة فشكل آخر, ومن يملك جل الفضائيات التي تنشرهذا المفهوم اليوم؟
أما عن حضور العقل في الأديان عامة من عدمه, يكفي القول أن الدين إيمان أعمى توصد فيه كل أبواب العقل ونوافذه , مادعا له داعية مصري كبير. ( أترك عقلك في الخارج ولاتفكر) وأما العقل فهو الباحث المستمر عن الدليل والمصدر ولايترك مجالا للشك أو للتأويل.
وعطلة أسبوع سعيدة على الجميع.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب
لمن أراد أن يريح و يستريح!
الاهتمام بكتب الفقه والشريعة
من باب الاستطلاع والاستكشاف
ربما يساعد الكاتبة على إيجاد
الراحة المرجوة
شخصيا ، لو كان تمسك قومي بدينهم أكثر مما أحتمل ــ كمتغرب ــ أرحل ، أما أن أطالب
قومي بتغريب علاقتهم بدينهم لأشعر بالإنتماء ، فهذا شيئ يعسر فهمه على عاقل .
لا أفهم كيف لا يكون التماهي في الآخر مدعاة للشعور بالدنية ، هل المطلوب مثلا أن
أقلد هذا الآخر في علاقته العبثية بدينه ّكأني أقلده في تحضير قهوة أو طبخة؟
“المناطق التي دخلت الحضارة” تقول الكاتبة .. حضارة من ؟ قطعا ليست حضارتي، هي
حضارة جعل قومها من ثقافتها ــ لا علومها ـــ سوقا مفتوحة للإستتباع و الهيمنة ، و جعلها
البعض لسبب مبهم حضارته هو أيضا ، بل إختزل فيها حضارات العالم كلها .
المسألة على حقيتها أن البعض يريد أمة على عقيدة ” لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ” ،
هل يبقى بعد الرؤية معنى لإيمان أو غاية ؟ لا يهم ، المهم عنده الآن أن ينشرح المسلمون
لنقده و إنتقاده دينهم و إن كان المنتقد شمس و أخوات شمس . هل يهتم لتلاقي سهمه مع
سهام غازينا وسهام محتلنا في توهين الدين في واقعنا و أنفسنا ؟ لا يهم ، بل لربما تحصل له
من هذا التلاقي إعتراف و مكرمة .. و هو على الأرجح السبب وراء تجنب التعرض للغازي و
المحتل هنا.
الى السيد المعلق من مصر.كتبت تقول ;
من قال أن الدين الإسلامي مجرد مصدر راحة واشباع نفسي واستكمال روحاني؟. إن الديم الإسلامي منهج حياة رباني يضع للبشرية توجيهات في كل نواحي الحياة تستقيم باتباعها حياتهم؛ لذلك يدافع عنه من ينتمون إليه.الاسلام هو في موقف ضعف والجميع يستطيع ان ينتقده و ايٍ كان و هو لا يستطيع الدفاع عن نفسه،بالدليل الحالة التي احوال المسلمين لا تقدم واختراعات واكتشافات بلمقارنة مع الغرب و امريكا واليابان والصين،وانظر الى دونالد ترامب يهاجم ويهدد المسلمين بالطرد من امريكا،والمفترض من المسلمين ان يكون عندهم عزة نفس و كرامة وان يغادروا امريكا و يعودا الى اوطانهم و يبنوها،ثم ان هناك تناقض عند المسلمين عندما نراهم يهربون و يموتون في البحار غرقاً للوصول لجنة و فردوس الغرب وهذا يعني نقطة تحدّي واهانة للمسلمين و لثقافتهم الهرب الى بلاد الغرب .
*أعترف أن د.ابتهال أستاذة ف إختيار
المواضيع الحساسة لدفعنا دفعا للتعليق؟!
* أستاذة ف اختيار الكلمات والعبارات المستفزة؟!
* عندما تصف (الدين) وتقصد (الإسلام)
أنه (فلسفة) ماذا يعني ؟؟
* إما جهل أو استفزاز متعمد؟؟!!
* الدين (الإسلام) يا دكتورة ( منهاج رباني
أنزله على قلب الحبييب المصطفى ( صلى الله عليه وسلم) ليكون رحمة وسعادة
للبشرية وهذا المنهاج (إختياري )
(لا اكراه في الدين).
* لا يجوز نقد الدين لأنه كلام الله
ويجوز جدا نقد سلبيات المسلمين
وسلوكيات خاطئة.
سلام