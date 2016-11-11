السلطات التركية تحتجز 5 نواب برلمانيين موالين للأكراد

اسطنبول – د ب أ – أكد مسؤول أن السلطات التركية احتجزت ، الجمعة، خمسة نواب عن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، وذلك في أعقاب إلقاء القبض على عشرة نواب من نفس الحزب الاسبوع الماضي.

وقال مسؤول في الحزب إن من بين المعتقلين فيجين يوكسيج داج المشاركة في تزعم الحزب. ويواجه قادة الحزب اتهامات تتعلق بالإرهاب. إلا أن الحزب ينفي أن يكون له صلة بالإرهاب.

وأشار ايهان بلجن، النائب والمتحدث باسم الحزب، إلى أن التحركات الأخيرة ينظر إليها على أنها محاولة غير مباشرة لحظر الحزب.

يذكر أن الحكومة تكثف من إجراءاتها ضد الحزب، والتي اشتملت على الإطاحة بمسؤوليه ، الذين تم انتخابهم، من مناصبهم في مكاتب رؤساء البلديات في أكثر من عشرين بلدية واستبدالهم بالموالين لأنقرة.