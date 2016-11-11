جيش النظام السوري وحلفاؤه يتقدمون في حلب





بيروت- رويترز- ذكر مصدر عسكري للنظام السوري ومسؤول بالمعارضة أن قوات النظام وحلفاءها تقدموا اليوم الجمعة في حي بغرب حلب سيطرت عليه قوات المعارضة الشهر الماضي.

وقال المصدر العسكري للنظام السوري إن قوات النظام استعادت بالكامل حي المنيان، وتقدمت في حي ضاحية الأسد، وكليهما على الأطراف الغربية لحلب.

بيد أن زكريا ملاحفجي، وهو مسؤول بجماعة “فاستقم” المعارضة التي تقاتل في حلب، ويقيم في تركيا، قال إنه على الرغم من تقدم جيش النظام في المنيان فإنه لم يسيطر على المنطقة بالكامل.

وأضاف أن جيش النظام استعاد ثلاثة مواقع في ضاحية الأسد، لكن المعارك لا تزال جارية لاستعادتها.

وزعم كل جانب أنه كبّد الآخر خسائر فادحة.

وأصبحت حلب أكثر الجبهات اشتعالا في الحرب التي يواجه فيها بشار الأسد، بدعم من إيران وفصائل شيعية مسلحة وقوة جوية روسية، معارضين تدعمهم تركيا والولايات المتحدة ودول خليجية.

والمدينة مقسمة منذ سنوات إلى قطاع غربي تسيطر عليه قوات النظام وآخر شرقي تسيطر عليه المعارضة التي يحاصرها جيش النظام وحلفاؤه منذ الصيف.

وبدأوا هجوما كبيراً لاستعادة الأحياء الشرقية في أواخر سبتمبر أيلول وشرعت المعارضة في هجوم مضاد انطلاقا من الريف غرب المدينة في أواخر أكتوبر تشرين الأول.

واستعاد جيش النظام هذا الأسبوع حي 1070 مسكن في جنوب غرب حلب، وهو نقطة ساخنة للقتال منذ أشهر، ويكتسب أهمية لموقعه على امتداد طريق تستخدمه الحكومة للدخول إلى غرب حلب.