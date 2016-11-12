إصابة أربعة أشخاص في السعودية جراء سقوط مقذوفات من الأراضي اليمنية

الرياض – د ب أ- واصلت الميليشات الحوثية إطلاق مقذوفات عسكرية على جنوب غرب السعودية، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصابة 14 شخصاً بينهم 13 سعودياً.

وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني في بيان له مساء الجمعة، إن “فرق الدفاع المدني باشرت مساء الجمعة بلاغين عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظتي صامطه والطوال”.

واوضح الرائد القحطاني ان المقذوفات، تسببت في “إصابة 4 أشخاص، وهم 3 مواطنين سعوديين ومقيم أجنبي لم يكشف عن جنسيته، حيث تم نقلهم إلى المستشفى.”