غارات روسية تقتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال في حلب

حلب – الأناضول – قتل 9 أشخاص وأصيب العشرات بجروح، الجمعة، جراء غارات جوية روسية استهدفت بلدة كفرداعل غربي محافظة حلب السورية.

وقال بيبرس مشعل، مسؤول في الدفاع المدني بحلب إن “مقاتلات حربية روسية شنت غارات على المناطق السكنية ببلدة كفرداعل الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ما أسفر عن مقتل 9 مدنيين بينهم 3 أطفال”.

وأضاف أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة 30 آخرين.

وتعاني أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، حصاراً برياً كاملاً من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية؛ ما يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.