يلدريم: الدول المتقدمة تسيطر على أموال نظيرتها النامية بذريعة الإرهاب‎

إسطنبول – الأناضول – قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، الجمعة، إن الدول المتقدمة ومع ميول نموها للتراجع، تطمع في مكاسب البلدان النامية كلما تقلصت التجارة العالمية.

جاء ذلك في كلمة له خلال فعاليات منتدى الأعمال الدولي إكسبو الـ16، الذي تنظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية “موصياد”، منذ الأربعاء الماضي.

وأضاف يلدريم أن “الدول المتقدمة تلجأ بطرق مختلفة إلى السيطرة على الأموال، متخذة من الإرهاب ذريعة لتنفيذ ذلك”.

ولفت إلى أن تركيا استضافت خلال فعاليات المنتدى الذي عرضت خلاله منتجات لـ 700 مصنع، رجال أعمال من نحو 100 بلد إلى جانب 7 آلاف زائر.

وأكد يلدريم في المنتدى الذي يختتم أعماله غدا السبت، أن بلاده تولي أهمية بالغة لدول إفريقيا وآسيا، فضلاً عن دول الشرق الأقصى، وأن هذا المنتدى لعب دور جسر التواصل بين حضارات البلدن المشاركة فيه.

وأشار إلى نمو الخطوط الجوية التركية 3 أضعاف خلال السنوات العشرة الأخيرة، حيث غدت ماركة عالمية.

ويعتبر “موصياد” من أهم المؤتمرات الاقتصادية العالمية، ويتم تنظيمه مرة كل سنة تقريبا بمشاركة رجال أعمال من مختلف دول العالم.

وتم تنظيم المؤتمر للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 1995 في مدينة لاهور الباكستانية، وذلك من قبل منتدى الأعمال في البلاد.