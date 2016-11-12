عشرة آلاف علوي وكردي يتظاهرون ضد أردوغان في مدينة ألمانية

كولونيا- د ب أ- شهدت مدينة كولونيا غربي ألمانيا، السبت، مظاهرة مناوئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شارك فيها نحو عشرة الاف علوي وكردي.

وقال متظاهرون إن تركيا تشهد في الوقت الراهن نشأة ديكتاتورية واتهموا ألمانيا والاتحاد الأوروبي بعدم تقدير العواقب السياسية الناجمة عن ذلك.

وحمل العديد من المتظاهرين أعلاما عليها صور عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني (بي كيه كيه) المسجون حاليا.

ويشار إلى أن عدد العلويين في تركيا يبلغ نحو 20 مليون شخص، حيث يمثلون بذلك ثاني أكبر طائفة بعد المسلمين السنة.

وكانت كولونيا شهدت يوم السبت الماضي مظاهرة شارك فيها نحو 6500 كردي احتجاجا على القبض على ساسة أكراد بارزين في تركيا.