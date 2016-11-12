تغريدة لكاتبة بريطانية عن ترامب تتسبّب بإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي

لندن- الأناضول- اضطرت كاتبة في صحيفة “الغارديان” البريطانية لإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بعد انتقادات تلقتها بسبب تغريدة مثيرة للجدل حول فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعقب فوز ترامب الثلاثاء الماضي، غرّدت الكاتبة البريطانية مونيشا راجيش عبر حسابها على تويتر، “حان وقت اغتيال الرئيس″، الأمر الذي تسبب بسيلٍ من الانتقادات لها.

وكان من بين المنتقدين لتغريدة راجيش صحيفة “الغارديان” نفسها، التي أوضحت أن الصحفية مستقلة، وليست من طاقمها العامل.

والخميس الماضي، تباينت تعليقات صحف أوروبية شهيرة حول فوز المرشح الجمهوري ترامب بانتخابات الرئاسة، ما بين “صدمة”، و”اضطراب”، و”ثورة”.

وفاز ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على 276 صوتاً من المجمع الانتخابي، مقابل 218 لصالح مرشحة الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، بحسب نتائج أولية لانتخابات الثلاثاء.‎‏