الطيران العراقي يلقي ملايين المنشورات والصحف على مدينة الموصل

بغداد- د ب أ- أفاد بيان عسكري عراقي الأحد بأن طائرات عراقية ألقت ملايين المنشورات والصحف على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 400/ كلم شمال بغداد./

وذكر بيان لخلية الإعلام الحربي في قيادة العمليات المشتركة التي تقود عملية (قادمون يانينوى) لطرد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” من المحافظة أن “طائرات القوة الجوية العراقية ألقت قبل قليل ملايين المنشورات والصحف على مدينة الموصل، تتضمن توصيات للمواطنين وأخبار عن الانتصارات التي تحققت وتطالبهم بالاستعداد للانقضاض على داعش التي تحتضر تحت ضربات القوات العراقية”.

وتخوض القوات العراقية منذ السابع عشر من الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير محافظة نينوي، أسفرت حتى الآن عن تحرير عشرات المناطق.