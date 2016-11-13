زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن تشيد بـ “بروز عالم جديد”

لندن- أ ف ب- أشادت مارين لوبن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف الاحد بـ “بروز عالم جديد” اثر انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وقالت لوبن “بوضوح ان فوز دونالد ترامب حجر اضافي في بروز عالم جديد ليحل محل نظام قديم”، معتبرة ذلك مؤشرا ايجابيا لترشحها للانتخابات الفرنسية ربيع 2017.

واضافت ان ترامب “جعل ما كان يعتبر مستحيلا تماما، أمراً ممكناً”.

وتابعت “نامل ان يتمكن الشعب في فرنسا ايضا من قلب الطاولة التي تتقاسم النخب من حولها ما يتعين ان يكون أمره للفرنسيين” مقارنة رفض الفرنسيين في استفتاء العام 2005 وضع دستور اوروبي وتصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الاوروبي عام 2016.

وقالت في المقابلة التي أجريت معها في فرنسا “ان كافة الانتخابات هي تقريبا استفتاءات ضد هذه العولمة المتوحشة التي فرضت علينا وعلى الشعوب، وظهرت اليوم حدودها بشكل واضح”.

وانتقد العديد من رواد الانترنت في بريطانيا ظهور لوبن في برنامج “اندرو مار شو” السياسي الشهير واعتبروا من غير اللائق منحها منبراً، خصوصاً مع احياء بريطانيا والغرب عموما ذكرى ضحايا الحرب العالمية الاولى.

ورد مقدم البرنامج اندرو مار “البعض مستاء ومصدوم (..) أتفهم ذلك، لكن (..) يمكن ان تصبح لوبن، بتوفر ظروف معينة، الرئيسة المقبلة لفرنسا (..) لا اعتقد ان افضل تكريم للجنود الذين سقطوا يتمثل في عدم تحليل التحدي الكبير المقبل الذي يرتقب امن العالم الغربي”.