كتلة ميركل تختار مرشحها لمنصب رئيس البلاد

برلين- أ ف ب- اعلن مصدر في الحزب المسيحي الديموقراطي الاحد ان كتلة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ستقرر الاثنين ما اذا كانت ستدعم وزير الخارجية فرانك-فالتر شتاينماير (يسار وسط) ليصبح رئيسا جديدا لالمانيا، ام انها ستقترح اسماً آخر.

وتأتي هذه الانباء بعد انتهاء اخر اجتماع الاحد بين ميركل، زعيمة الحزب المسيحي الديموقراطي، وشريكيها في الائتلاف اليميني اليساري الحاكم حول شغل منصب الرئاسة، من دون ان يتوصل الى نتيجة.

ويسعى زعماء الحزب منذ اشهر الى الاتفاق على الخلف المحتمل للرئيس الحالي يواكيم غوك (76 عاما)، وهو من المانيا الشرقية الشيوعية سابقا، والذي سيتنحى من منصبه بسبب التقدم في السن.

وسيتم انتخاب الرئيس الجديد – والمفترض ان يكون شخصية تتخطى السياسة الحزبية – في 12 شباط/فبراير من قبل البرلمان وممثلي المقاطعات الفدرالية الالمانية الـ16.

ومع دخول الاحزاب الالمانية في جو الحملة الانتخابية قبل انتخابات ايلول/سبتمبر 2017، فقد تحولت مناقشات خلافة الرئيس الى استعراض للقوة السياسية.

وصرح زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي سيغمار غابرييل الشهر الماضي ان حزبه يرغب في ان يرى انتخاب شتاينماير (60 عاما)، الذي يختار غالبا كاكثر السياسيين شعبية، رئيسا للبلاد.

ووضع ذلك الضغوط على الحزب المسيحي الديموقراطي وشريكه حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي لطرح اسم شخصية توازي شتاينماير في قوتها، الا انه لم ينحح حتى الان.

وطرح الاعلام الالماني اسماء شخصيات محافظة بارزة من بينها رئيس البرلمان نوربرت لاميرت ووزير المالية وولفغانغ شويبله ووزيرة الدفاع اورسولو فون دير لين، الا ان هؤلاء اشاروا الى عدم اهتمامهم بالمنصب.