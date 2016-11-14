إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الأغوار الشمالية

الأغوار الشمالية - الأناضول- أُصيب خمسة فلسطينيين بحالات اختناق، وصفت إحداها بالخطيرة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية “العوجا”، في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الجيش الإسرائيلي استخدم غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة خمسة فلسطينيين، كانوا يحتجون على هدم منشآت تعود لهم، ووصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وأشارت الجمعية إلى أن الإصابة الخطيرة، تم نقلها بواسطة مروحية إسرائيلية لإحدى المستشفيات في إسرائيل.

وذكر شهود عيان، أن المواجهات اندلعت عقب هدم الجيش الإسرائيلي لمخازن، تعود لإحدى العائلات في منطقة العوجا، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.

ويمنع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من البناء في الأغوار الشمالية بذريعة أنها أراض تابعة لإدارة الجيش الإسرائيلي.